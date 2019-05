Vara recordurilor pe piața răcoritoarelor. Cine stinge setea românilor Vara lui 2019 ar putea aduce un record istoric pentru piața bauturilor racoritoare. Afacerile celor peste 800 de companii inregistrate in acest sector, producatori de ape minerale, bauturi racoritoare nealcoolice și sucuri naturale ar putea depași nivelul de 6,5 miliarde de lei, o cifra cu aproape 40% mai mare fața de acum 10 ani, arata o analiza Frames. Se anunța o vara incendiara și producatorii de bauturi racoritoare știu ca, cu fiecare grad in plus in termometre, vanzarile lor cresc semnificativ. Cum prognozele meteo indica o vara secetoasa, toți marii producatori și distribuitori de sucuri… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

