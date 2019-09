Vară la sfârșitul lui septembrie pe faleza Cazinoului. Prima zi călduroasă după valul de aer polar Duminica a fost prima zi calduroasa dupa valul de aer polar care a shimbat brusc vremea pe litoral in a doua jumatate a lunii septembrie. Constanțenii au ieșit in numar mare la plimbare, locul preferat fiind faleza Cazinoului. La pranz, parcarea cu plata de la Poarta 1, cu o capacitate de cateva sute de locuri, a fost neincapatoare, la fel și spațiile publice de-a lungul Bulevardului Elisabeta. Fie ca erau copii pe biciclete, bebeluși in carucioare, tineri, parinți sau pensionari care stateau de vorba pe bancile de pe faleza, cu toții s-au bucurat de o zi ca de vara la sfarșitul lunii septembrie.… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol si foto: infosud-est

