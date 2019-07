Vara înainte de ploaie Tanti F., sora mamei cea mai mare (mama e cea mai mica, singura care mai traieste din noua frati), a trait 89 de ani, a murit prin 95-96. Mergeam des pe la ea in ultimii ani, fiindca Monitorul, actualul Ziarul de Iasi, avea redactia pe langa locuinta ei din Ciurchi. Aici tanti F. a avut restaurant in anii razboiului si pana le-au luat-o... aia, asa zicea. "Am facut doua vagoane de mancare la viata mea, Radule". Insa nu stia nimic de lume, de politica (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

