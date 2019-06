Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz cu pasageri a fost implicat, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident rutier, in Arad, iar 11 persoane au fost ranite. Potrivit politistilor, din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 46 de ani, din Livada, care conducea un autobuz din zona industriala a orasului Arad, nu a respectat…

- Va reamintim ca, dupa cinci ani, Timișoara are din nou o firma de dezinsecție. Firma Coral Impex din Ploiești, cea care a caștigat licitația primariei pentru a presta servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare in urmatorii patru ani in Timișoara, a inceput oficial, la finele lunii aprilie,…

- "Ura, venin, dezbinare, injuraturi. Oriunde mergem noi in tara, este un grup de batausi care umbla dupa noi. Aseara, aici la Galati, le-au gasit la ei bolovani, pietre si bate. Iohannis si gasca lui vor sa conduca Romania cu bata. Putem sa-i lasam noi sa conduca aceasta tara?", a intrebat Dragnea.…

- Prima trupa de surf-rock din țara noastra, Grave For Sale va susține doua concerte in Austria și Ungaria, evenimentele reprezentand primele recitaluri susținute in afara Romaniei, de catre trio-ul timișorean. Prima apariție in strainatate a celor de la Grave For Sale va avea loc miercuri, 8 mai, de…

- Ripensia UVT Timișoara a obținut in extremis toate cele trei puncte puse in joc in intalnirea din etapa a 33-a a Ligii 2, cu Aerostar Bacau. Golul victoriei a fost marcat de Adrian Popa in minutul 88. Profitand de victoria concitadinei ASU Politehnica la Arad, Ripensia „sare” peste UTA in clasament…

- Chindia a luat un punct norocos de la Arad (2-2 cu UTA), dupa doua goluri marcate cu larga contributie a lui Roberto Bodea. Trupa antrenata de Viorel Moldovan isi pastreaza a doua pozitie in clasament, dar ramane cu doar un punct in fata Universitatii Cluj. Viorel Moldovean parea multumit de rezultat,…

- Timișorenii de la Methadone Skies au lansat recent videoclipul piesei Contra, piesa ce anunța cel de-al patrulea album de studio al rockerilor, „Different Layers of Fear”, care va aparea in data de 10 mai, prin propriul lor imprint, Haywire Records. Materialul discografic conține șapte piese ce au un…

- Trupa timișoreana The Different Class are parte de o dubla premiera: prima piesa lansata oficial in limba romana și primul material video oficial al formației. „«Dancer» este prima piesa careia i-am lansat videoclip oficial. E un trip primal, psihedelic, despre patima, sinceritate, pofta. E filmul ala…