Vara anului 2019, cea mai călduroasă din istoria înregistrărilor meteorologice Vara anului 2019 a fost cea mai calduroasa din istoria inregistrarilor meteorologice realizate in emisfera nordica, au anuntat luni cercetatori din cadrul Administratiei Nationale Oceanice si Atmosferice (NOAA) din Statele Unite, potrivit DPA. La nivel planetar, perioada iunie-august 2019 a fost a doua cea mai calduroasa de la inceputul masuratorilor, care au debutat in urma cu 140 de ani, fiind depasita doar de temperaturile toride din 2016, potrivit celui mai recent raport global privind clima intocmit de NOAA. Cele mai calduroase veri s-au inregistrat toate in ultimii cinci… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

