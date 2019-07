Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța zile de poveste in Țara Piticilor din Parcul Tabacarie! Timp de șapte saptamani, in perioada 7 iulie-25 august 2019, trupa Zbumzzi ofera zilnic cel mai mare show de animație pentru copii din Constanța. Evenimentul „Hip Hip Zbumzzi. Lasa tehnologia și devino ZBUMZZI!“ este organizat de Oțealeanu…

- Zeci de copii din Ocna Mures si Vama Seaca au participat timp de o saptamana la prima editie a taberei de vara intitulata „Tabara micului crestin”. Tabara a fost organizata de Asociatia Filantropia Ortodoxa Alba Iulia – Filiala Ocna Mures in perioada 1 – 5 iulie si a cuprins ateliere de dans, de pictura,…

- Circa 30 de copii s-au prezentat marti la Atelierul de desen si pictura al prof. Ana-Maria Gordon Lazar, din cadrul programului Vacanta la Biblioteca - "Fabrica de idei estivale", derulat de Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud in perioada 1 iulie - 31 august. Atmosfera a fost entuziasta,…

- Amfiteatrul Liceului de Arte „Balașa Doamna” Targoviște a gazduit pe 21 iunie, un concert special pe de o parte prin Post-ul „Concert de vacanța” pentru micuții Centrului de zi pentru copii cu dizabilitați apare prima data in Gazeta Dambovitei .