- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari, transmite Mediafax . „Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului…

- Startupuri din Europa, inclusiv din Romania, mai pot sa se inscrie pana pe 28 martie la competitia MassChallenge Switzerland, una din aripile europene ale acceleratorului de afaceri cu acelasi nume de la Boston, SUA.

- 67% dintre femeile din Romania viseaza sa detina propria afacere, dar numai 10% au incredere ca isi pot pune in practica ideea, potrivit unei analize realizate de Metro, care urmareste experientele femeilor care detin afaceri. In plus, 47% dintre romance considera ca femeile pot fi tratate nedrept…

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- Peste 10% din fondurile ofertelor inițiale pentru criptomonede (ICO), adica peste 400 de milioane de dolari se pierd sau sunt furate de hackeri, potrivit unui studiu EY. Hackerii profita de ireversibilitatea tranzacțiilor bazate pe blockchain și de erorile de codare de baza, elemente care ar putea…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Cooperativele inscrise in Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie Integrata (UNCAPI), lansata luni, au afaceri de 40 de milioane de euro pe an in cele mai importante ramuri din agricultura, se arata intr-un comunicat al organizatiei, remis AGERPRES. Toate cooperativele,…

- Cea mai puternica femeie din businessul romanesc este Anca Vlad, 60 ani, care detine peste 99% si din distribuitorul de medicamente, dar si din lantul de farmacii Catena. Cele doua firme au avut in 2016 afaceri cumulate de peste 632 de milioane de euro, potrivit datelor de la Registrul Comertului, care…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Agentia de turism online Vola.ro a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei…

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- In anii ’80, pe cand Mircea Malița era ambasador in Elveția, la Berna, distinsul matematician și diplomat aranjase o afacere extraordinara pentru Romania comunista: un contract cu firma elvețiana Nestle

- Uniunea Nationala de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), o noua entitate dedicata sprijinului fermierilor din Romania, si-a anuntat lansarea in cursul saptamanii trecute, potrivit unui comunicat de presa, transmis luni AGERPRES. Uniunea reuneste opt cooperative agricole,…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a raportat un profit net de 61,7 milioane euro anul trecut, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar preliminar publicat pe site-ul Bursei…

- Compania Amazon a fost sanctionata cu suma de 1,2 milioane de dolari de Agentia pentru Protectia Mediului deoarece gigantul a comercializat pesticide ilegale prin intermediul platformei, potrivit Associated Press.

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Divizia americana a bancii olandeze Rabobank va fi obligata sa plateasca 369 milioane de dolari autoritatilor dupa ce a recunoscut ca se face vinovata de ascunderea de informatii de anchetatori, scrie MEDIAFAX, citand Deutsche Welle.Citeste si: Un jurnalist cunoscut face un anunt NEASTEPTAT:…

- Romania a castigat procesul cu Chevron, iar gigantul american trebuie sa plateasca, 73 de milioane de dolari, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea

- Trei guverne au avizat timp de zece ani unul dintre cele mai mari contracte din istoria Romaniei. Sute de milioane de euro au fost platite pentru inchirierea unor licențe care au ajuns la zeci de instituții ale statului. Este cel mai mare din istoria anchetelor anticorupție din Romania. O pleiada de…

- Daniel Iordachioaie a recunoscut ca a trecut printr-o experiența neplacuta. A vrut sa ajute pe cineva sa-și cumpere un cal, dar a ieșit in paguba. Daniel Iordachioaie, care s-a luptat cu o boala crunta in trecut , a avut parte de multe pațanii de-a lungul vieții sale. Artistul a vrut, in urma cu cațiva…

- Ministrul Economiei, Chiril Gaburici, a participat marti, 30 ianuarie, la lansarea Programului USAID pentru Reforme Structurale in Moldova. Programul urmareste imbunatatirea mediului de afaceri si a comertului in tara, ajutand institutiile guvernamentale si sectorul privat sa accelereze implementarea…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- ”Nu stiu daca romanii fac bani mai usor, dar cu siguranta fac mai multi“, spune Bogdan Pitigoi, fondator si presedinte al Tester Grup, referindu-se la motivul pentru care mediul de afaceri din Iasi traverseaza un moment favorabil. ”in Romania e fain si in Iasi e si mai fain“, rade el. ”Iasi este in…

- Proiectul Podului de la Braila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructura din ultimii 27 de ani lansate in Romania si va fi construit de o asociere de firme din Europa si din Asia, ceea ce ofera un plus de simbolistica importantei…

- Banca centrala a Serbiei va intoduce leul românesc pe lista valutelor tranzacționate pe piața, începând cu 1 februarie. S-a luat în calcul ponderea României în comerțul exterior al Serbiei, dar și numarul mare de cetațeni români care viziteaza Serbia.…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Cunoscuta prezentatoare Tv, Dana Grecu, a oferit surpriza inceputului de an pentru publicațiile tabloide din Romania, marturisind in direct ca a divorțat și ca de acum inainte se va numi Dana Chera.

- Katrina Lake, 34 de ani, este fondatoarea Stitch Fix si a devenit una dintre cele mai bogate femei din SUA care si-a facut averea singura, potrivit Business Insider. Katrina Lake a realizat Stitch Fix, serviciu de shopping online, pornind de la esecul unei idei de start-up. In prezent, potrivit…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza...

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a vorbit la postul american de televiziune FOX Business despre relațiile cu președintele Donald Trump și acordurile economice dintre România și SUA. ”România este cel mai pro-american stat din UE.…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- In urma inttlnirii cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a spus ca Romania a platit saptamana trecuta o prima transa de 766 milioane de dolari pentru sistemul Patriot, urmand sa achite, pana la sfarsitul anului inca 144 milioane de dolari.

- La jumatatea lunii martie, ei au anuntat atragerea unei investitii de 10 milioane de dolari din partea FirstMark Capital, fond care a investit si in Airbnb. In ultimii 3 ani, Brooklinen a generat venituri de peste 30 de milioane de dolari. Celor doi soti le-a venit ideea afacerii dupa ce au incercat…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? DE LA O ZI LA ALTA Drama muta la Palatul Victoria GUVERNUL VACAROIU IN DOLIU! Din surse nu tocmai demne de incredere aflam ca greva tipografilor (soldata deocamdata doar cu sistarea aparitiei cotidianelor care nu au tipografii proprii)…

- Pentru ele, 2017 se va incheia cu un mare succes! Cantarețele au reușit sa faca un spectacol de neuitat la o nunta de milioane de dolari din Qatar. Solistele de la Amadeus au lansat piese și videoclipuri care se bucura de succes peste hotare, motiv pentru care acestea sunt tot mai cerute la diverse…

