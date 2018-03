Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului Pintea Sergiu Dan, zis ”Caposu”, pentru savarsirea infractiunii de efectuare de operatiuni fara autorizatie prealabila…

- Copil surdomut, ucis de o ambulanța in Cluj. Adolescentul, in varsta de 14 ani, a fost izbit in plin de autosanitara, dupa ce a traversat in fuga strada. Cel puțin asta susțin martorii care cred ca baiatul nu ar fi auzit sirenele ambulanței. Accidentul a avut loc, duminica, pe bulevardul 21 Decembrie…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Inspectoratul de Politie Judetean Constanta au identificat un barbat, in varsta de 35 de ani, din municipiul Constanta, banuit de comiterea unor infractiuni de furt calificat.Astfel, la data de 20 februarie a.c., persoana in cauza ar fi sustras…

- Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost arestat preventiv, potrivit Mediafax. Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost arestat preventiv marti, intr-un dosar privind presupuse fapte de trafic de influenta, o masura dispusa pentru prima data impotriva unui fost sef de stat…

- Un barbat de 43 de ani din Salistea de Sus isi va petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii. Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Maramures. “Aducem la cunostinta opiniei publice ca prin incheierea penala nr. 14/DL/16.03.2018, pronuntata in dosarul nr. 542/100/2018 al Tribunalului Maramures,…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, acuzat ca ar fi omorat-o pe mama concubinei sale, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri Agerpres, crima s-ar fi produs pe fondul unui conflict spontan,…

- Un sucevean in varsta de 35 de ani, Petrica Mandrila, zis „Polonic”, din Broșteni, arestat preventiv pentru viol și multiplu recidivist, a recurs la un gest de automutilare, taindu-se cu o lama de ras la organele genitale. S-a intamplat marți, zi in care individul a fost transferat din arestul ...

- Un barbat de nationalitate rusa a fost arestat preventiv de autoritatile franceze in legatura cu un incident violent in timpul Campionatului European de Fotbal (Euro 2016) din Franta, in urma caruia un suporter englez a fost grav ranit, informeaza site-ul postului France 24.

- Un recidivist eliberat dupa ce ispasise 8 ani de inchisoare pentru talharie s-a napustit, aseara, inarmat cu un cutit, asupra unei vanzatoare. Atacul salbatic ar fi putut sa o coste viata pe sarmana femeie.A avut, insa, noroc si a reusit sa fuga.

- Un barbat de 35 de ani, din Alba Iulia a fost prins, in flagrant, de politistii de la transporturi, imediat dupa ce a furat cabluri din infrastructura feroviara. Este cercetat, in stare de arest preventiv, pentru furt calificat, distrugere si semnalizare falsa. La data de 10 martie a.c., politistii…

- Un barbat din Manastirea Humorului a fost arestat preventiv vineri, 9 martie, dupa ce cu doua zile inainte, pe fondul consumului de alcool, si-a stropit tatal in varsta de 86 de ani cu un lichid inflamabil si apoi i-a dat foc. Batranul s-a ales cu arsuri pe cap, gat, torace anterior și posterior, ...

- Subofiterul de politie din Arad care marti dupa-amiaza a condus beat si a accidentat mortal un barbat care traversa strada regulamentar, pe o trecere de pietoni, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile.

- Luni, 5 martie a.c., polițiștii sibieni au reținut un barbat, cercetat penal pentru savarșirea infracțiunilor de vatamare corporala din culpa, conducere fara permis, conducere sub influența alcoolului și furt in scop de folosința. Read More...

- Adolescent din Galați, cu arsuri la spital dupa ce a turnat spirt peste branza topita și i-a dat foc. Baiatul, care este elev in clasa a noua la un liceu din oraș, s-a ales cu arsuri pe aproape 25 la suta din suprafața corpului, in urma unui experiment nereușit. Tanarul invața la Colegiul ”Emil Racovita”…

- Autorul accidentului de aseara, de pe Soseaua Mangaliei, municipiul Constanta, a fost arestat preventiv pentru 15 zile. O familie a fost spulberata pe trecerea de pietoni din cauza soferului vitezoman care nu a acordat prioritate. In urma accidentului, un copil in varsta de trei ani si a pierdut viata.Citeste…

- Curtea de Apel Constanta a admis azi propunerea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta si a dispus luarea masurii arestarii provizorii a persoanei solicitate Radu Nicusor ndash; Alexandru, pe o perioada de 15 zile, incepand cu data de 20.02.2018 pana la data de 6.03.2018, inclusiv. Instanta…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Andrei Muscalu a fost prezentat marti de procurori judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Buzau pentru luarea masurilor legale, cererea fiind admisa. Acesta si-a recunoscut fapta insa nu a putut preciza ce l-a determinat sa-si ucida unchiul. Duminica seara, tanarul de 23 de ani si-a…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 4 Poliție Craiova au reușit sa documenteze activitatea infracționala a unui barbat de 26 de ani, din Craiova, principalul suspect intr-un dosar penal privind o infractiune de furt din locuința. Acesta a ...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Braila a emis vineri mandat de arestare pe 30 de zile pe numele barbatului care, joi noapte, a amenintat cu cutitul si a talharit o batrana in propria casa, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan. O batrana de 83 de ani…

- Ampla ancheta in cazul unui elev batut de tatal unui coleg la Colegiul de Arte din Baia Mare. Un baiat de doar 13 ani a fost spitalizat, dupa ce a fost snopit in bataie de parintele unui elev de clasa a II-a. Barbatul violent s-a ales cu dosar penal și este cercetat de Poliție pentru lovire. Agresiunea…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din judetul Brasov, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infractiunea de talharie, dupa ce a sustras o plasa cu bunuri din incinta unei agentii loto din municipiul resedinta, precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie( IPJ)…

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a ajuns, luni seara, in Arestul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, acesta fiind preluat de politisti in timp ce mergea sa se predea, transmite corespondentul Mediafax.

- Presedintele Consiliului Judetean Neamt arestat preventiv pentru 30 de zile Presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia de Curtii de Apel Bacau este definitiva. Ionel Arsene este acuzat ca în vremea în…

- In urma a trei perchezitii efectuate pe raza municipiului Slatina, a fost destructurata o grupare infractionala specializata in trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile a avea efecte psihoactive. Potrivit Politiei Romane, la data de 26 ianuarie a.c., politisti…

- Barbatul care si-a injunghiat, vineri, fosta sotie si care fusese retinut pentru 24 de ore a fost arestat, sambata, pentru 30 de zile de catre magistratii Tribunalului Bucuresti. Incidentul a avut loc in incinta unei gradinite private din sectorul 2 al Capitalei. Femeia, care in urma ataciului a fost…

- Barbatul acuzat ca si-a injunghiat sotia in Sectorului 2 din Capitala, care ulterior a murit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva, potrivit Agerpres. Politia Capitalei a fost sesizata vineri, prin apel la ...

- Plutonierul Florin Oprea, care si-a injunghiat mortal concubina intr-un coafor din Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Militar, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Oprea va fi dus in Arestul IPJ Dambovita. Barbatul…

- Baiatul in varsta de 16 ani care a talharit o femeie in centrul Piteștiului, impotriva caruia s-a dispus, aseara, masura arestului preventiv, va fi pus sub control judiciar. Este vorba despre un pusti din judetul Olt, care locuiește cu chirie in Pitești, unde urmeaza liceul. Minorul nu are antecedente. …

- Fratele DJ-ului din Dej cercetat pentru trafic de droguri a fost arestat preventiv pentru o perioada de 25 de zile, dupa ce anchetatorii au descoperit ca el era cel care furniza drogurile din Spania. Cei doi frați sunt cercetati in stare de arest preventiv pentru trafic de droguri. Magistratii Curtii…

- Pierce Brosnan este unul dintre cei mai talentați și mai cunoscuți actori de la Hollywood, un colos chiar și la varsta de 64 de ani, iar fiul sau de 16 ani vrea sa-i calce pe urme. Fiul lui Pierce Brosnan, Paris. Fermecatorul Pierce facea furori in rolul lui James Bond, iar Paris, baiatul cel mic al…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri care ar fi sustras bunuri dintr-un magazin alimentar și ar fi agresat agenții de paza pentru a-și asigura scaparea. La data de 12 ianuarie, in jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul…

- In fata magistratilor tanarul vinovat de tragedie a spus ca nu ar pierdut controlul volanului si ca i-a lovit pe cei doi prieteni dupa ce varul victimei ar fi incercat sa arunce cu piatra in masina pe care o conducea, informeaza Romania TV. Baiatul acuzat neaga insa totul. Citeste si Un tanar…

- Individul din Bozioru, care și-a dus copilul in padure și l-a maltratatdrept razbunare pe soția plecata in Spania, a fost arestat preventiv, mandatul fiind emis pentru 30 de zile. In urma expertizei psihiatrice efectuata de medicii specialiști s-a stabilit ca acesta a comis fapta cu discernamant motiv…

- Adolescentul de 16 ani din judetul Bistrita-Nasaud care vineri seara s-a urcat baut la volanul unei camionete si a accidentat sase pietoni de-a lungul DN 17 a primit, duminica, mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Magistratii Judecatoriei din localitatea valceana Brezoi au emis un mandat de arestare preventiva pentru 25 de zile pe numele lui Gheorghe Vladut M., un adolescent de 16 ani din comuna valceana Caineni. Tanarul este acuzat ca a violat o copila de 10 ani, din aceeasi localitate.

- Un barbat, de 42 ani, din localitatea galateana Ivesti, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce, in noaptea de Revelion, si-a batut crunt fiica, de sapte ani, cu o coada de topor, a declarat joi, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Oana Hancu. Potrivit sursei…

- Adolescentul in varsta de 18 ani, din Chieșd, care a provocat un accident mortal in a doua zi de Craciun a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, dupa ce magistrații Tribunalului Salaj au dispus arestarea preventiva a acestuia, pentru urmatoarele 30 de zile. Inițial, Alexandru O.…

- Polițiștii Poliției municipiului Ramnicu Valcea impreuna cu cei din cadrul Serviciului Criminalistic au identificat și reținut un barbat de 23 de ani, din Babeni, banuit de comiterea unei talharii in Ramnicu Valcea. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, in ...

- Un tânar de 16 ani, care studia la Academia Militara din Tver, la 110 mile de Moscova, și-a pierdut viața dupa ce a jucat Ruleta Ruseasca în fața celor care faceau cumparaturi în preajma sarbatorilor de Craciun. Adolescentul a murit pe loc, iar trupul sau a fost gasit…

- La data de 23 decembrie 2017, Poliția Municipiului Cluj – Napoca, Secția 2 Poliție Rurala Apahida, a fost sesizata telefonic cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 68 ani, din satul Caianu Mic, jud. Cluj, a fost gasita decedata la domiciliu, de catre soțul sau, in varsta de 69 de ani. La examinarea…