- Președintele PNL Paltin Silviu Dumitru B., care a fost președinte al Obștii Prahuda, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de delapidare. Conform rechizitoriului prin care s-a dispus trimiterea lui in judecata, in perioada 1…

- Doi barbati din comuna Poiana Cristei vor da socoteala in fata judecatorilor pentru ca spre finalul anului trecut si-au facut singuri dreptate, lovindu-se reciproc, dupa o sicanare in trafic. I. A. si I. C. au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea…

- Un barbat din Padureni, Marasesti, a fost trimis in judecata dupa ce la data de 26 iunie 2017 a fost la un pas de a-si omori un vecin. Inculpatul, in varsta de 37 de ani, trimis acum in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor,…

- 15 persoane, barbați și femei, au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, intr-un dosar de camatarie, proxenetism și șantaj. O parte dintre acestea sunt trimise in judecata in stare de arest la domiciliu sau sub control judiciar. Unul dintre inculpați este…

- Șase tineri, intre care și o femeie, au fost trimiși in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani in dosarul furtului armei de vanatoare a padurarului de la Gura Caliței. Unul dintre inculpații din dosar este M. C. O., de 20 de ani, din Focșani. In sarcina lui s-au reținut…

- Un barbat din comuna Popesti va fi judecat la Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunii de tulburare a ordinii si linistii publice. Inculpatul are 29 de ani si a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea. Conform rechizitoriului prin care s-a dispus trimiterea…

- Un barbat de 64 de ani, din Marasesti, angajat al unei institutii din Focsani la momentul comiterii faptei, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de uz de fals. Conform rechizitoriului, el a folosit o adeverinta falsificata…

- Un barbat din Mera, care in vara anului trecut a fost tirmis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor, a fost achitat de instanta. Mai mult, cel care ar fi fost victimaa fost obligat sa-i plateasca inculpatului cheltuieli…