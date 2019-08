Vanzarile retail ale MOL Romania au crescut pentru motorina si au scazut pentru benzina in primele 6 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Pe platforma „Monitorul Preturilor Carburantilor” s-au inregistrat aproximativ 180.000 de cautari ale sortimentelor de carburanti in primele zile de la lansare. Astfel, in primele doua saptamani, cele mai cautate sortimente au fost benzina standard (59.930) si motorina standard (54.932), ambele reprezentand…

- Pe platforma "Monitorul Preturilor Carburantilor" s au inregistrat aproximativ 180.000 de cautari ale sortimentelor de carburanti in primele zile de la lansare. Astfel, in primele doua saptamani, cele mai cautate sortimente au fost benzina standard 59.930 si motorina standard 54.932 , ambele reprezentand…

- 'Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1,491 miliarde de euro (comparativ cu 1,660 miliarde de euro in perioada ianuarie - mai 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 1,476 miliarde de euro, iar creditele intragrup au…

- Romania a importat cu 80% mai multa electricitate in primele trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut la jumatate, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…

- In trimestrul I 2019, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,18%, in foarte ușoara scadere (cu 0,02 puncte procentuale) fata de trimestrul precedent. Numarul locurilor de munca vacante a fost de 58.200, in scadere cu circa 600 de joburi vacante fata de trimestrul anterior. Comparativ cu acelasi…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a scris, pe Facebook, ca datele Institutul National de Statistica arata o scadere cu 7% a numarului turistilor straini inregistrati in unitatile de cazare din Romania, in primele patru luni ale lui 2019, comparativ cu perioada similara din 2018. „Bulgaria a atras…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, romanii au platit cu aproape 6 procente mai mult pentru motorina și benzina in luna aprilie, fața de ultima luna a anului trecut. Practic, șoferii au platit cu aproape 63 de bani mai mult – fața de inceputul anului, arata și datele Comisiei Europene. …

- In Romania, pe segmentul retail, vanzarile de motorina ale Grupului MOL au inregistrat o crestere de 2,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, de la 121kt in Q1, 2018, la 124 kt in primul trimestru al acestui an.