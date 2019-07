In primele sase luni din acest an, vanzarile au coborat la 1,9 milioane de vehicule, de la 2,18 milioane de unitati in perioada similara din 2018, a anuntat luni PSA. In Europa, cea mai mare piata a PSA, livrarile au urcat cu 0,3%, stimulate de succesul Opel.



"In pofida declinului inregistrat pe pietele auto globale in primul semestru din 2019, echipele noastre comerciale au reusit sa majoreze cotele de piata in unele tari, in special in Europa si Africa", a afirmat directorul general Carlos Tavares.



Cea mai semnificativa scadere a vanzarilor PSA, de 60,6%, s-a inregistrat…