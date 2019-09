Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile IKEA au crescut, in anul financiar 1 sepembrie 2018 - 31 august 2019 la peste 160 de milioane de euro, ceea ce reprezinta o creștere de 15,2% in vanzarile totale și 35% in comerțul electronic, comparativ cu anul precedent, potrivit Mediafax.Ponderea vanzarilor online in totalul cifrei…

- Conform statisticilor Uniunii Europene, tara noastra ocupa primul loc la numarul deceselor inregistrate in accidente auto. Suntem urmati de Bulgaria si Croatia. La polul opus, tarile cu siguranta rutiera sporita sunt Suedia, Marea Britanie si Olanda.

- Romania a exportat, in primele sase luni din 2019, animale vii in suma de 205,9 milioane de euro, cu 10,1% mai mult comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Pe de alta parte, importurile de animale vii s-au cifrat…

- Revolut a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani. Conform acestui studiu, dintre toate tarile analizate, Romania inregistreaza,…

- Peste 30 de milioane de pungi de plastic vor fi eliminate de pe piata din Romania, in fiecare an, au estimat, marti, intr-o conferinta de presa, reprezentantii lantului de hypermarketuri Cora. Retailerul a introdus în schimb ambalaje noi biodegradabile, respectiv pungi din plastic foarte subţire,…

- Deținatorii de carduri VISA din Romania vor putea sa achite cumparaturile in rate cu cardul, in magazinele fizice sau online. Romanii vor fi primii din Europa care vor avea acest beneficiu. Serviciul de plata in rate lansat in Romania este parte a unui proiect pilot mai extins derulat la…

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- "In prima saptamana de la deschidere, magazinul IKEA Pallady a inregistrat vanzari de 7.861.142 lei. Peste 100.000 de oameni au vizitat magazinul in perioada 24 iunie – 30 iunie 2019 (inclusiv), valoarea medie a bonului de cumparaturi fiind de 245 de lei", arata un comunicat al companiei.