Hennes & Mauritz (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o crestere a vanzarilor in perioada septembrie - noiembrie 2018, dar a avertizat asupra soliditatii redresarii, ceea ce a dus la scaderea valorii actiunilor, transmite Reuters. Vânzările în monedă locală au crescut cu 6% în perioada septembrie - noiembrie 2018, uşor sub estimările analiştilor intervievaţi de Reuters, preluată de Agerpres. Cu toate acestea, 2018 este al treilea an de scădere a profitului, deoarece H&M se confruntă…