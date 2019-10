Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto francez Renault a anuntat vineri o scadere a vanzarilor in trimestrul al treilea, ca urmare a declinului productiei partenerilor Nissan si Daimler, inchiderii pietei iraniene si scaderii cererii pentru automobile echipate cu motoare diesel, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.In…

- Renault se asteapta la un declin al vanzarilor intre 3% si 4% in acest an. In iulie, compania abandonase deja obiectivul de a obtine in 2019 o crestere a veniturilor inainte de efectele cursului de schimb, anuntand ca se asteapta ca nivelul vanzarilor sa fie similar cu cel inregistrat in anii precedenti.…

- Romania se situeaza pe locul al treilea in Europa in ceea ce privește prețului gazelor raportat la puterea de cumparare, a declarat vineri Anca Dragu, director general adjunct al E.ON Romania, anunța MEDIAFAX.Citește și: Digi 24 pe faraș! Amenda uriașa primita din partea CNA Anca Dragu…

- In luna august a anului trecut, producatorii auto se pregateau pentru trecerea la noile teste WLTP. Mulți dintre constructori au adoptat o strategie prin care au crescut semnificativ livrarile, iar efectele secundare pot fi vazute in rezultatele obținute in luna august a anului curent. Grupul Volkswagen…

- Deboeuf, care in urma cu cativa ani era directorul programului 'Entry' de la Renault, in cadrul caruia sunt dezvoltate automobilele Dacia, era unul dintre apropiatii fostului sef Carlos Ghosn si a lucrat in aceasta companie din 1993.Potrivit unei surse din apropierea acestui dosar, Arnaud…

- In luna iulie pe piața din Europa au fost inmatriculate peste 1.3 milioane de mașini noi, in creștere cu 1.2% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Romania a inregistrat una dintre cele mai mari creșteri procentuale de la nivelul Uniunii Europene: +52.6% și un volum de 23.207 de unitați. Doar…

- Alianta Renault - Nissan - Mitsubishi a pierdut titlul de cel mai mare cel mai mare producator mondial in functie de vanzari, in primul semestru din 2019, fiind depasita de rivalele Volkswagen si Toyota Motor. Alianţa Renault - Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupează…

