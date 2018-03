Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile nete ale producatorul american de chimicale DowDuPont au inregistrat o crestere de 14% in al patrulea trimestru, depasind astfel estimarile Wall Street-ului, datorita economiei globale puternice care a dus la o crestere a cererii si a preturilor pentru produsele lor, scrie Reuters.…

- Serviciul de muzica online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piata de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalca regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez isi va lista actiunile direct in piata, ocolind oferta publica initiala,…

- Gigantii Chinei din domeniul hi-tech, Alibaba Group si Tencent Holdings, care valoreaza impreuna peste un trilion de dolari, se afla in mijlocul unei curse de investitii, fortand comeciantii din retail sa aleaga platforma de e-commerce cu care vor sa colaboreze, potrivit Reuters. De la inceputul…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Investitorii in companiile globale au beneficiat in 2017 de dividende record in valoare de 1.300 miliarde de dolari, cu 7,7% mai mult decat in 2016, in urma redresarii increderii oamenilor de afaceri dupa incertitudinile politice din 2016.

- Piata monedelor virtuale e una dintre putinele unde se pot face averi peste noapte. Criptomonedele au intrat in atenția tuturor dupa ce cotațiile lor a au crescut la niveluri impresionante, […]

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat, miercuri, ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg, preluata de...

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- In al saselea an consecutiv de crestere, vanzarile de produse organice au avansat cu 6% pana la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relateaza The Guardian. Cifra de anul trecut, in crestere de la 2,09 miliarde de lire sterline in 2016, depaseste maximul istoric atins inainte de recesiune…

- Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record, informeaza Reuters.

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara. Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire…

- Nissan Motor intentioneaza sa cheltuiasca 600 de miliarde de yuani (9,5 miliarde de dolari) in urmatorii cinci ani in China pentru a deveni cel mai mare producator de vehicule electrice din statul...

- Romania a atras 2 miliarde euro de pe piețele externe printr-o emisiune de euroobligațiuni in doua tranșe, cu maturitați de 12 ani și 20 ani, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe Publice (MFP). MFP a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, 2 miliarde euro de pe piețele financiare internaționale…

- ​Grupul Alphabet a avut venituri de 110 miliarde dolari anul trecut, cele mai mari din istoria sa, dar profitul a scazut cu peste 30% din cauza cresterii cheltuielilor. Actiunile companiei au scazut ncu 5% dupa anuntul Alphabet, insa in intreg anul actiunile companiei au crescut cu 30%. Alphabet a ajuns…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- SuperData Research prezinta un raport cu privire la piața globala a jocurilor video in 2017. Unul din trei oameni de pe Glob, insemnand 2,5 miliarde, se joaca cel puțin un titlu Free to Play, fie el pe mobile sau pe sisteme gaming clasice, generand 82 miliarde $ anul trecut. Piața jocurilor…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo...

- Australia isi propune sa devina unul din primii zece exportatori de armament din lume in urmatorul deceniu, a declarat luni premierul australian Malcolm Turnbull, intr-o conferinta de presa la Sydney, transmit Xinhua si site-ul BBC News. El a anuntat o noua strategie de stimulare a exporturilor…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizând ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal

- Valoarea de piata a Netflix a depasit 100 de miliarde de dolari, dupa ce, in ultimul trimestru al lui 2017, a reusit sa atraga peste 8 milioane de abonati noi. Ca o comparatie, in octombrie 2016, platforma avea o valoare de piata de doua ori mai mica, in jur de 50 de miliarde de dolari.

- In timp ce mai multi investitori parasesc compania, un fond de investitii care gestioneaza asset-uri in valoare de 140 de miliarde de dolari pariaza pe o revenire in forta a retailerului H&M. Harris Associates LP si-a crescut portofoliul de actiuni in cadrul H&M, de patru ori anul trecut,…

- Cum poti sa investesti in criptomonede? Aceasta este una dintre cele mai populare intrebari din domeniul investitiilor, dupa ce piata monedelor digitale a ajuns la o capitalizare totala de 500 de miliarde de dolari. Investitia in criptomonede se poate face in doua moduri: Cumpararea…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse.

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari.

- Compania farmaceutica Sanofi SA a anuntat astazi ca va achizitiona producatorul de medicamente impotriva hemofiliei, Bioverativ Inc, intr-o tranzactie de 11,5 miliarde de dolari, in incercarea de a ramane printre liderii pietei si in 2018, potrivit Wall Street Journal. Potrivit WSJ, achizitia…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- O decizie secreta a procurorilor ucrainieni care au confiscat 1,5 miliarde dolari a fost dezvaluita de Al Jazeera. Banii confiscați ar fi dintr-o operatiune de spalare de bani intre magnați protejați de fostul...

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- La peste doi ani de la scandalul Dieselgate, in care a fost acuzat ca a manipulat testele de emisii si de consum pentru modelele diesel vandute peste Ocean, cu pierderi inregistrate de cateva zeci de miliarde de dolari, Volkswagen și-a recapatat optimismul, scrie automarket.ro.

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Compania ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud, Dropbox, evaluata la 10 miliarde de dolari, se pregateste in secret de listarea la bursa, spun surse citate de presa internationala. Vanzarile companiei au ajuns anul trecut la peste 1 miliard de dolari.

- Increderea bancii centrale in politicile economice ale PSD-ALDE este una redusa, astfel ca ea a decis ieri sa majoreze, dupa aproape patru ani de stabilitate, dobinda sa cheie. CA al BNR a majorat dobanda de politica monetara de la minimul istoric de 1,75 la 2%, incepand cu data de 9 ianuarie. O astfel…

- Datoria globala totala a crescut la finele celui de-al treilea trimestru din 2017 la valoarea record de 233.000 de miliarde de dolari, cu 16.000 de miliarde de dolari mai mult decat la finele aceleiasi perioade din 2016, arata Institute of International Finance, citat de Quartz. Companiile…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

- Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari, a provocat ingrijorare in Occident deoarece Turcia este membru al NATO si sistemul nu poate fi integrat in arhitectura militara a Aliantei atlantice. Nu au fost disponibile alte detalii despre acord si nici oficiali nu au fost…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din…

- Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari,…

- Craciun de cosmar pentru Mary Horomanski, casnica de 58 de ani din orasul Erie, Pennsylvanya, mama a 5 copii, care s-a pomenit cu o factura la electricitate de 284 de miliarde si 460 de milioane de dolari cu - gratie generozitatii - companiei electrice Penelec - o posibilitate de plata usurata, cu prima…

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…