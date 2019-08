Vânzările de smartphone-uri au scăzut și în al doilea trimestru Vânzarile de smartphone-uri continua declinul, în trimestrul al doilea fiind vorba de 1,7%, dupa ce în primul trimestru scaderea fusese de 2,7%. Vânzarile Samsung au crescut dupa șase trimestre de scadere, iar Huawei a ajuns la o cota de piața record, arata datele Gartner.



În al doilea trimestru s-au vândut 368 milioane de smartphone-uri în lume, cu 6 milioane mai puțin decât în Q2 2018. Pe segmentul telefoanelor de vârf de gama vânzarile au scazut mai puternic fiindca oamenii își țin tot mai mult telefoanele, iar segmentul…

Sursa articol: hotnews.ro

