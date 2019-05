Vanzarile de motorina MOL au crescut in primele 3 luni, iar cele de benzina au scazut

Stiri pe aceeasi tema

- Mașinile cu motoare diesel nu mai reprezinta un punct de atracție nici pentru clienții din Romania, care urmeaza astfel exemplul celor din statele dezvoltate ale Europei. Potrivit unui raport publicat de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) pentru primele trei luni ale anului,…

- Noul Mercedes-Benz Clasa V este disponibil in Romania pentru comenzi • Stilul și eleganța marcheaza Clasa V, un reper pentru segmentul MPV. • Elementele cheie sunt reprezentate de un design nou, distinct al grilei frontale, de introducerea generatiei de motoare diesel cu patru cilindri OM 654…

- Esti la pompa si tocmai ai realizat ca ai bagat benzina in loc de motorina sau invers? Sau ti-ai dat seama de asta pe drum, cand masina a inceput sa se comporte ciudat? Exista rezolvare. Ce trebuie sa faci.

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania continua sa fie mai mare decat media Uniunii Europene, iar, in cazul benzinei, scumpirea din ultimele patru saptamani a fost mai mare decat cea de la nivelul blocului comunitar, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene. În România,…

- Vanzarile de autovehicule au crescut cu 17% in primele doua luni ale anului Foto: Arhiva/ pixabay.com În România vânzarile de autovehicule au crescut cu 17% în primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeași perioada din 2018, conform Asociației Producatorilor și…

- In Romania, benzina costa, in prezent, fara taxe, 0,525 euro pe litru, iar media UE este de 0,509 euro pe litru, potrivit datelor publicate de Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de Agerpres. Pentru comparatie, la mijlocul lunii februarie, benzina era, in Romania, 0,501 euro pe litru, iar…

- Aceasta masina urmeaza sa fie comercializata incepand cu anul 2021 cu o motorizare diesel de doi litri sau un motor pe benzina de 2.3 litri EcoBoot de 250 CP. Cutia de viteze este una clasica manuala cu 6 trepte, optional Ford urmand sa monteze o cutie automata cu 10 trepte care se regaseste…

