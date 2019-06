Vânzările de maşini noi în UE ar putea să scadă Anterior ACEA estimase un avans al livrarilor de 1% in 2019. 'Pe langa incertitudinile legate de Brexit si schimbarea conditiilor macroeconomice, aceasta reprezinta o stabilizare natural', a pietei', a apreciat secretarul general al ACEA, Erik Jonnaert. Aproximativ 15,158 milioane de autoturisme au fost vandute anul trecut in cele 28 de state membre UE, comparativ cu 15,136 milioane in 2017, in timp ce Lituania si Romania au raportat cel mai semnificativ avans. Piata auto din Romania a inregistrat anul trecut o crestere de 23,1%, fiind inmatriculate 130.919 autoturisme, fata de 106.387… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

