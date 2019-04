Vanzarile de masini ecologice au crescut cu pana la 45% in T1 in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 960 de autoturisme ecologice au fost cumparate in Romania, in primul trimestru al anului, in crestere cu 45,5% fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrau 659 de unitati, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Numarul autoturismelor "verzi" cumparate in Romania, in primele doua ale anului, a ajuns la 649, in crestere cu aproape 67% fata de aceeasi perioada din 2018, cand se inregistrau 389 de unitati, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES.…

- Romanii au cumparat, in prima luna a acestui an, 322 de autoturisme ecologice (electrice, hibride si plug-in), in crestere cu 66,8% fata de aceeasi perioada din anul 2018, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- FOTO – Arhiva Numarul autoturismelor verzi (electrice, hibride si plug-in) vandute anul trecut in Romania a fost de 4.572, in crestere cu 65,7% fata de anul 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de Agerpres. Conform datelor citate,…

- Numarul autoturismelor verzi (electrice, hibride si plug-in) vandute anul trecut in Romania a fost de 4.572, in crestere cu 65,7% fata de anul 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), potrivit Agerpres. Conform datelor citate, din totalul…

- Numarul autoturismelor verzi (electrice, hibride si plug-in) vandute anul trecut in Romania a fost de 4.572, in crestere cu 65,7% fata de anul 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

- Numarul autoturismelor verzi (electrice, hibride si plug-in) vandute anul trecut in Romania a fost de 4.572, in crestere cu 65,7% fata de anul 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de Agerpres. Conform datelor citate, ...

- Vanzarile de autovehicule in Romania au crescut, in 2018, cu circa 20%, fata de anul anterior, pana la 187.276 de unitati, dintre acestea 158.268 de unitati fiind autoturisme, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor ...