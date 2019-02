Vanzarile de autoturisme ecologice au crescut in Romania cu peste 65% in 2018: care au fost marcile preferate

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autoturismelor verzi (electrice, hibride si plug-in) vandute anul trecut in Romania a fost de 4.572, in crestere cu 65,7% fata de anul 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de Agerpres. Conform datelor citate, ...

- Continuarea programului Rabla Plus care prevede acordarea unui bonus de 10.000 de euro la achiziționarea unei mașini electrice a avut un efect benefic asupra acestui segment pe piața in Romania. Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) a publicat datele oficiale de vanzari pentru…

- Vanzarile de autovehicule in Romania au crescut, in 2018, cu circa 20%, fata de anul anterior, pana la 187.276 de unitati, dintre acestea 158.268 de unitati fiind autoturisme, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor ...

- Vanzarile de autovehicule au urcat in noiembrie la un total de 18.240 unitati, fiind cea mai buna luna noiembrie din ultimii 10 ani, cu 23,3% mai mult decat in luna similara a anului anterior, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA).

- Vanzarile de automobile electrice (complet si hibride plug-in) s-au majorat cu 150% in primele zece luni din 2018 fata de aceeasi perioada a anului trecut si au ajuns la 740 de unitati in perioada ianuarie-octombrie 2018 si o cota de piata de 2,7%, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor…

- Ford are in plan o producție de aproape 2,5 milioane de euro pana la sfarșitul lui 2018 iar in primele 10 luni ale anului au ieșit pe poarta fabricii de la Craiova aproape 120.000 de mașini din modelul SUV produs in Romania. Producția a fost accelerata la aproximativ 15.000 de unitați lunar, releva…

- Piata auto din Romania a crescut cu peste 20% in primele zece luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, pana la 153.105 de unitati noi, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, in continuare, achizitiile…

- A scazut numarul autoturismelor second-hand inmatriculate in Romania. In primele 10 luni ale anului, au fost inregistrate 390.400 de unitati, in scadere cu 8,36%. Comparativ, in aceeasi perioada, a crescut numarul masinilor noi, cu 27,62%, pana la 113.331 de unitati. Din datele centralizate, la nivelul…