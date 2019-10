Stiri pe aceeasi tema

- Ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor inregistrate la nivel national, in primele noua luni ale anului, s-a situat la 3,7%, superioara celei consemnate in aceeasi perioada din 2018, in timp...

- Piața de mașini electrice din Romania a depașit deja pragul simbolic de 1.000 de unitați comercializate dupa primele noua luni ale anului, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Astfel, romanii au cumparat 1.021 de mașini electrice,…

- Toyota Motor Corporation (Toyota) a anuntat ca vanzarile globale cumulate ale modelelor din seria* Land Cruiser au depașit cifra de 10 milioane de unitați! Conform datelor Toyota, vanzarile totale s-au ridicat la 10 milioane de unitați inca in ziua de 31 august 2019.

- Romanii au cumparat 3.541 de autoturisme ecologice in primele sapte luni ale anului, cu 60% mai multe decat in urma cu un an, in aceeasi perioada, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultate de AGERPRES. Conform analizei reprezentantilor…

- Ritmul de crestere al vanzarilor pe piata auto din Romania s-a temperat in ultimele doua luni, dar evolutia la 7 luni din acest an consemneaza o crestere solida (+ 9,5-), in luna iulie fiind inregistrat un avans de 3,1- comparativ cu luna similara a anului anterior, potrivit datelor transmise, marti,…

- In acest context, spre deosebire de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Romania inregistreaza o crestere continua a pietei in ultimele 12 luni si intr-o singura luna fiind consemnata scadere, respectiv in martie. Vanzarile de autovehicule in Romania sunt sustinute, in principal,…

- Vanzarile de autoturisme ecologice in Romania au crescut cu 62,2%, in primul semestru al anului, fata de acelasi interval din 2018, pana la 2.979 de unitati, arata statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES. Conform datelor centralizate, ponderea…

- Vanzarile de mașini electrice au crescut in mod spectaculos in Romania in acest an datorita succesului major inregistrat de programul Rabla Plus. Datele oficiale publicate de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) arata ca in țara noastra au fost comercializate in total 557…