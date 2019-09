Vânzările de apartamente scad, autorizarea de noi blocuri-turn duduie Investitorii imobiliari continua sa propuna noi ansambluri rezidentiale in ciuda unei tendinte de scadere a vanzarilor de apartamente. Date oficiale arata ca, fata de anii 2017 si 2018, in piata este un recul, dar, cu toate acestea, la Primarie curg autorizatiile de construire pentru noi blocuri. Potrivit unui raport publicat de municipalitate, in luna august au fost emise peste 100 de autorizatii, iar mai multe dintre acestea vizeaza noi locuinte: individuale si colectiv (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

