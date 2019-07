Vânzările companiei Huawei cresc, în ciuda sancțiunilor impuse de SUA Veniturile companiei Huawei au atins 32.2 miliarde de dolari în perioada aprilie-iunie, înregistrând o creștere de 23% fața de trimestrul anterior, în ciuda ruperii legaturilor cu companiile americane, din cauza razboiului comercial China-SUA, scrie The Verge.



Marja profitului net a fost de 8.7 procente la venituri de 58.3 miliarde de dolari, în primele 6 luni ale anului 2019. Huawei a vândut 118 milioane de smartphone-uri în prima jumatate a anului - o creștere de 24% de la un an la altul.



"Veniturile au crescut rapid în luna… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Pierderile s-au produs in pofida faptului ca veniturile companiei lui Elon Musk au crescut in primul semestru la 10,891 miliarde dolari, cu 47% peste cele din perioada ianuarie-iunie 2018.Insa veniturile din trimestrul al doilea, de 6,349 miliarde dolari, au fost sub cele asteptate de piata,…

- Bugetul general consolidat a incheiat primele cinci luni ale acestui an cu un deficit de 1,4% din Produsul intern brut (PIB), respectiv 14,7 miliarde de lei, acesta fiind cel mai semnificativ sold negativ din ultimii 8 ani. Veniturile bugetului general consolidat sunt in suma de 123,8 miliarde lei,…

- Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în perioada lunilor ianuarie-iunie 2019 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2018, cu 5,4%. Astfel, în perioada de referința, au fost înregistrate încasari în…

- Piața bursiera mondiala a pierdut peste 2.000 de miliarde de dolari in mai, pe fondul escaladarii tensiunilor comerciale dintre SUA si China, temerile intensificandu-se dupa ce presedintele american Donald Trump a amenintat Mexicul cu creșterea tarifelor vamale, relateaza Reuters.Washingtonul…

- "Astazi am trimis o solicitare de oferta partenerilor nostri americani privind achizitia a 35 de avioane F-35A, impreuna cu un pachet logistic si de instruire", a scris Blaszczak pe Twitter.Statele Unite ar urma sa isi extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 la cinci tari, printre care…

- Un studiu realizat de Fondul Monetar Internațional a aratat ca tarifele impuse de SUA în cazul marfurilor din China afecteaza ținte neintenționate, potrivit CNBC. Studiul, publicat joi, dezvaluie faptul ca costurile sancțiunilor americane sunt suportate aproape în totalitate de importatorii…

- Grupul informatic american Apple Inc a raportat marti venituri de 58 miliarde dolari in perioada ianuarie-martie 2019, cu 5% mai putin decat in perioada similara a anului trecut, dar peste estimarile analistilor, in conditiile in care vanzarile in China s-au stabilizat, iar cererea pentru servicii si…