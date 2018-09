Stiri pe aceeasi tema

- In primele ore de la punerea in vanzare a biletelor la concertul lui Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de pe Arena Naționala din Capitala, s-au vandut 25.000 de bilete, potrivit unui anunț al organizatorilor.In prima ora dupa lansare, s-au vandut 17.000 de bilete. Asta in condițiile in care managementul…

- In primele ore de la punerea in vanzare a biletelor la concertul Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de pe Arena Naționala din București s-au intrgistrat vanzari record de 25.000 de bilete, iar numarul este in continua creștere. In prima ora ,«ora de aur»,s-au vandut deja 17.000, anunța organizatorii. Concertele…

- In primele ore de la punerea in vanzare a biletelor la concertul Ed Sheeran, din 3 iulie 2019, de pe Arena Naționala din București, s-au inregistrat vanzari record de 25.000 de bilete, iar numarul este in continua creștere.

- Azi este prima zi cand se pot achiziționa bilete, doar online pe eventim.ro, pentru concertul Ed Sheeran de pe Arena Naționala din București. Biletele se pun in vanzare de la ora 12. Valoarea nominala a biletelor este: ACCES GENERAL IN PICIOARE: 199 RON / ACCES PE SCAUNE: 399 RON și 299 RON plus 15…

- Astazi, 27 septembrie 2018, orele 12:00, incepe numaratoarea inversa pentru concertul Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de pe Arena Naționala – București. Este prima zi cand se pot achiziționa bilete, doar online AICI

- Biletele pentru concertul pe care cantarețul și compozitorul britanic Ed Sheeran il va susține la Arena Naționala din București, pe 3 iulie 2019, pot fi cumparate incepand de joi, de la ora 12.00.

- Metallica revine la București, in turneul „Worldwired”, pe 14 august 2019, la Arena Naționala, iar biletul de intrare ofera fanilor ocazia de a descarca in format digital noul album al trupei, arata un comunicat remis MEDIAFAX. Biletele pentru noul show Metallica din Capitala vor fi puse in vanzare…

- Pe 3 iulie, Ed Sheeran va sustine primul sau concert in Romania. Evenimentul va avea pe Arena Nationala din Bucuresti, facand parte din turneul de promovare a celui mai recent album al artistului, "Divide". Publicul va putea canta alaturi de Ed hituri de pe albumul "Divide", precum "Shape Of You" si…