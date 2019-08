Vânzări premium în luna iulie: Mercedes-Benz crește puternic și se distanțează de BMW ... A doua jumatate a anului a inceput cu o evoluție suprinzatoare la capitolul vanzari pentru Mercedes-Benz. Dupa ce in primele șase luni a raportat o scadere cu 4.6%, constructorul german a anunțat ca vanzarile pentru luna iulie au crescut cu 12%, la aproape 189.000 de unitați. De altfel, aceasta a devenit cea mai buna lunia iulie din istoria germanilor, iar principala explicație este creșterea puternica a vanzarilor din Europa și China, in... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

