Vanzare cota apartament in Baia Mare – Extras publicatie imobiliara, din data de 19. 03. 2018

- UPDATE: Pompierii baimareni au fost anuntati despre faptul ca o persoana este cazuta in apele raului Sasar. Spre locul intervetiei s-au deplasat echipajul de descarcerare si echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD Baia Mare. Imediat dupa ce echipajul de descarcerare a scos persoana din apa, echipajul…

- In mapa de lucru a parlamentarilor se afa o propunere legislativa prin care se doreste acordarea de pensii speciale alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor. O propunere asemanatoare a fost facuta in 2015, dar initiativa a fost declarata neconstitutionala. Noul…

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de…

- Bariera financiara pentru afacerile din Ardeal: 40.000 de euro. Cine da mai mult? O mulțime de organizații din Regiunea Nord-Vest (RNV) intermediaza acordarea de fonduri nerambursabile din banii Europei sau ai Romaniei, insa majoritatea limiteaza suma. In acest fel sunt promovate afacerile noi și mici,…

- ADVERTORIAL POLITIC Marti, 6 martie, a avut loc la Hotel Mara din Baia Mare evenimentul “Timp Pentru Tine” organizat de Tineretul National Liberal, Maramures, la care au participat peste 100 de invitati. Evenimentul a fost dedicat FEMEII, fiinta nobila din vietile tuturor. La sosire, participantele…

- Marti, 6 martie, a avut loc semnarea contractului privind gestiunea si intretinerea drumurilor din municipiul Baia Mare. Astfel, toate lucrarile care privesc reparatiile la strazi, trotuare, zone pietonale si nu numai vor fi executate in urmatorii patru ani de asocierea dintre firmele ARL Cluj, SC Construrom…

- Urmatoarele doua saptamani (5 – 18 martie) vor fi caracterizate de o vreme in curs de incalzire la nivelul intregii tari, cu temperaturi ce vor atinge in zone din Banat, Crisana si Oltenia chiar si 17-18 grade Celsius, dar pe de alta parte precipitatiile, in special sub forma de ploaie, se vor intoarce…

- 27 de blocuri de locuinte din Baia Mare vor fi reabilitate termic dupa ce consilierii locali au aprobat in sedinta extraordinara din 27 februarie mai multe proiecte de hotarare in acest sens (este vorba despre proiecte care privesc aprobarea documentatiei tehnico-economice – faza DALI si a indicatorilor…

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN Potrivit art. 761 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de 09.03.2018, ora…

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de 22.03.2018, ora…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Maramureș care a murit in timp ce era alaptat. Copilașul de doar patru ani a fost resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD, insa s-a stins la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Constantin Opris” din Baia Mare. Rezultatele necropsiei vor scoate la…

- O tânara în vârsta de 26 de ani din Cluj-Napoca, absolventa a doua facultați și a unui master în comunicare la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB), a lucrat 3 ani într-o multinaționala, dupa care a decis sa deschida o afacere în agricultura bio, pe terenul…

- IPJ Maramures anunta toleranta zero fata de comiterea de fapte antisociale: in baza probatoriului administrat, barbatul de 37 de ani din Miresu Mare, care duminica seara a incendiat usa unui apartament de pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza…

- Familia Lazar din Baia Mare, care produce carne si preparate din carne in sistem integrat, un business de 52 mil. euro in 2017, isi va extinde anul acesta propria retea de magazine in afara judetului Maramures, prin deschiderea a trei noi unitati de vanzare.

- Luni la rand, administratia atat locala, cat si centrala nu a miscat niciun deget pentru rezolvarea situatiei incerte in care se afla Sala Sporturilor „Lascar Pana” si stadionul de atletism aflat in apropiere. Predate de catre Municipiu, in baza unei cereri a Ministerului Tineretului si Sportului, in…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Reprezentantii firmei baimarene EDS ELECTRIC demareaza implementarea unui proiect cu finantare europeana, in valoare de peste 1,5 miloane lei, din care 889 mii lei reprezinta bani nerambursabili. Prin respectivul proiect se urmareste dezvoltarea durabila si competitiva a activitatii de prestare a serviciilor…

- Personalul Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Maramureș a desfașurat astazi activitați informativ-educative in contextul Zielei Informarii Preventive, care se marcheaza la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgența in fiecare zi de marți 13. Activitațile s-au desfașurat in incinta complexului…

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN, Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de…

- Panica la METRO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in parcarea magazinului Metro din Baia…

- Inaugurarea tunelului pe sub Gutin este asteptata pe reteua de socializare Facebook peste cateva zeci de ani, mai exact in… 2078. Cel putin asa reiese din evenimentul creat pe Facebook de jurnalistul Teofil Ivanciuc. “Pe 5 februarie 2078 (nu 2028!) sunteti invitati sa participati la mult-asteptata inaugurare…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul/domiciliul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala…

- Un baimarean a fost pe cale sa devina victima a infractiunilor de inselaciune si furt. Acesta a sesizat politia ca ieri, in jurul orei 11.00, un barbat necunoscut s-a prezentat la usa locuintei sale de pe strada Iza, pretinzand ca este angajat al unei societati de distribuire a gazului si ca trebuie…

- La Gura Humorului (Suceava) a avut loc zilele trecute Olimpiada Nationala de Astronomie si Astrofizica, concurs la care au luat parte si mai multi elevi din Baia Mare. Iata si rezultatele obtinute de acestia, conform informatiilor furnizate de Carmen Ulici, inspector scolar pentru fizica-chimie din…

- Politistii rutieri au continuat controalele pe drumurile publice pentru a preveni, depista si combate producerea de accidente rutiere. Soferii care au condus in stare de ebrietate, cei care au calcat pre tare pedala de acceleratie sau cei care au oprit sau stationat neregulamentar au fost sanctionati…

- Pentru anul 2018, obiectivele IPJ Maramures raman in stricta concordanta cu obiectivele stabilite la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane. De asemenea, pentru acest an, prioritatile care vor sta la baza organizarii activitatii structurilor unitatii vizeaza urmatoarele aspecte: – Asigurarea…

- ALERTA in MARAMURES. O fetita de 4 ani a MURIT din cauza gripei! Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino Deces cauzat de virusul gripal, inregistrat in Maramures. Victima, o fetita de numai patru ani din Valea Viseului a pierdut lupta cu moartea la finalul lunii ianuarie. Cea mica a fost…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari, informeaza AGERPRES . Potrivit meteorologilor, intervalul de valabilitate a informarii este…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Ionel Catalin Nasui este primul consilier local al USR Maramures, fiind totodata si primul consilier local din mediul rural al USR la nivel national. Consilier local in Viseu de Jos, acesta a activat pana acum ca independent, afirmand ca a gasit in USR oameni sinceri si cinstiti. “Am gasit in echipa…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitatile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Targu Lapus, Tautii Magheraus, Seini, Cavnic, Somcuta Mare si Ulmeni, vor fi inchise. De asemenea si activitatea celorlalte departamente functionale ale…

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de…

- Noi, SOCIETATEA CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI MORARI SI ASOCIATII, cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN, Potrivit art. 762 alin 1. Cod. Pr. Civila aducem la cunostinta generala ca in ziua de…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Oamenii acuzau dureri puternice de stomac, fiind suspectati de toxiinfectie alimentara, a declarat medicul sef al unitatii medicale, Doina Harlisca, potrivit Agerpres. 'Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul Ambulantei si al masinilor personale. (...) Acestea acuzau dureri puternice de stomac,…

- Primarul si viceprimarii sunt cei mai bine platiti oameni din conducerea municipiului Baia Mare, conform unor date publicate pe site-ul baiamare.ro Daca primul are o indemnizatie totala de 16.313 lei/luna, functia de viceprimar este platita cu 11.600 lei. Urmeaza in top secretarul municipiului, cu 10.875…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Mii de baimareni au luat parte sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” cu ocazia Sarbatorii Botezului Domnului (Boboteaza). Sfanta Liturghie a fost oficiata de PS Justin alaturi de un sobor de preoti si diaconi, dupa care pe esplanada Catedralei, episcopul Maramuresului si Satmarului…

- Cascade mirifice, biserici vechi sau paduri seculare din Romania, toate transpuse in imagini unicat. Cu aceste instantanee, un vlogger roman a reusit sa atraga cateva milioane de vizualizari pe diferite platforme online. Cosmin Tomoiaga a dezvaluit, in exclusivitate pentru TVR Iasi, secretele activitatii…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul/domiciliul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala…

- In sedinta extraordinara din 27 decembrie 2017, consilierii locali baimareni au aprobat pretul tichetelor si al abonamentelor parcare pentru anul 2018. Vezi mai jos tarifele: a) TICHETE DE PARCARE – pentru 30 min – 2 lei prin SMS 0,45 E+ TVA – pentru 60 min – 3 lei prin SMS 0,65 E+ TVA – pentru 120…

- Marti dupa-amiaza, la ora 17.50, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe DN 18, pe raza localitatii Mara. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat o femeie…

- La trecerea dintre ani, baimarenii vor putea petrece Revelionul si in Centrul Vechi, unde va avea loc un concert organizat de municipalitate. Astfel, pe scena din Piata Libertatii va urca trupa 3 Sud Est, care va sustine un concert incepand cu ora 23.00. La ora 00.00, ca in fiecare an, va avea loc si…

- In perioada Sarbatorilor de Iarna, marile magazine din Baia Mare vor functiona dupa un alt program decat cel obisnuit. Vezi mai jos programul catorva dintre acestea: CORA 24 decembrie 2017: 08:00-18:00 25 decembrie 2017: inchis 26 decembrie 2017: 10:00-22:00 31 decembrie 2017: 8:00-18:00 1 ianuarie…

- Vremea a fost in general inchisa. Pe arii relativ extinse a nins slab. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -3 grade la Ocna Sugatag și -1 grad Celsius in Baia Mare și Sighetu Marmației. In zona montana inalta s-a semnalat ceața. Strat de zapada este prezent indeosebi…

- Aproape 200 de elevi din judetele Maramures, Salaj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud si Cluj au participat, la finalul saptamanii trecute, la Baia Mare, la cea de-a XVIII-a editie a Sesiunii interjudetene de referate si comunicari stiintifice la matematica “Fata-n fata cu adevarul”, dedicat ciclurilor gimnazial…

- Craciunul este cea mai importanta sarbatoare a crestinilor, celebrata an de an, in Maramures, prin reinvierea traditiilor ancestrale pastrate cu sfintenie de stramosii nostri. In ultimii ani, inaintea sarbatorii Nasterii Domnului, Muzeul Satului din Baia Mare imbraca straie de sarbatoare si prinde viata,…