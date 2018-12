Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis un avertisment care afecteaza nordul țarii, inclusiv județul Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Meteorologii au emis, sambata seara, cod galben de ninsori valabil pana duminica dupa-amiaza pentru patru județe din nordul țarii. ANM a emis o avertizare nowcasting valabila pana duminica dimineața la ora 02.00. De asemenea, in județul Caraș-Severin, in zona de munte de peste cota 1800 m, se vor semnala…

- Meteorologii au emis o informare potrivit careia, in intreaga tara, de sambata dimineata pana duminica la ora 18.00, se vor inregistra precipitatii mixte, depuneri de polei si intensificari ale vantului la munte, indeosebi la altitudini sub 1.500 metri. In judetele Satu-Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud…

- Meteorologii au emis, vineri, o atenționare cod galben de ninsori și viscol, valabil pentru Maramureș și alte trei județe din Transilvania. De asemenea, este in vigoare o informare de precipitații mixte, vant și polei in restul țarii, valabila pana sambata dimineața. Pana duminica la 18, in zona montana…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare cod galben de viscol pentru județele Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud și Cluj, valabila pana pe 23 decembrie, la ora 18.00. In paralel, este valabila și o informare meteorologica.Meteorologii avertizeaza ca in zona ...

- FOTO – Arhiva Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis o atentionare COD PORTOCALIU de ninsori pentru noua judete, in vigoare de sambata dimineata pana duminica la pranz. Pana atunci, meteorologii anunta in aproape toata tara ninsori, lapovita, ploi, polei si vant puternic. Meteorologii…

- Meteorologii au prelungit avertizarile cod galben de ceata pentru opt judete, pana la ora 12.00. De asemenea, doua județe noi au intrat sub cod galben de ceața.Avertizarile cod galben de ceata au fost prelungite pana la ora 12.00 pentru judetele Prahova, Arges, Dambovita, Teleorman, Olt, Valcea,…

- Meteorologii au emis marti dimineata doua atentionari. Atentionarea cod galben de ninsori viscolite la munte si de ploi in zonele mai joase de relief intra in vigoare la ora 22.00, iar cea cod portocaliu de vant puternic este valabila de maine, de la pranz. De astazi, de la ora 22.00, pana maine, la…