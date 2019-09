Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se strica, in urmatoarele ore, in aproape toata țara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, 32 de județe se vor afla, incepand de miercuri, ora 12:00, sub cod galben de ploi torențiale și vijelii. Avertizarea va fi valabila pana joi dimineața, la ora 10:00.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata noi Coduri portocalii de averse torentiale valabile pana la ora 19:30 in localitati din judetele Constanta si Alba. In judetul Constanta se vor semnala intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala ce vor depasi 80-90 km/h si vijelie…

- Meteorologii au emis Cod galben de ploi torentiale, vant si grindina, pentru mai multe judete din tara, valabil pana joi, ora 11.00. In plus, pana joi, ora 23.00, este in vigoare o atentionare meteorologica de vijelii, ploi torentiale si caderi de grindina.

- Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben, una valabila in 25 de județe pana la ora 18.00, iar cealalta in București și in alte 10 județe pana marți, la ora 6.00.Potrivit ANM, in cea mai mare parte a Transilvaniei, a Moldovei, precum și in nordul Olteniei și in jumatatea de nord…

- Vremea rea pune stapanire pe jumatate din țaraș Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vijelii si ploi torentiale, valabila de duminica, ora 13:00, pana luni seara la ora 21:00. Sunt vizate 21 de judete din zona Carpatilor, printre acestea numarandu-se și Buzaul. Astfel, in intervalul mentionat,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța intensificari ale vantului, vijelii, averse torențiale, frecvente descarcari electrice și grindina. A emis un Cod Galben care vizeaza și județul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- INFORMARE METEOROLOGICA – Interval de valabilitate: 02 iulie ora 12 – 04 iulie, ora 10 Fenomene vizate: disconfort termic accentuat și canicula, manifestari de instabilitate atmosferica Marți, 02 iulie, vremea va fi caniculara și disconfortul termic accentuat in cea mai mare parte a țarii, indicele…

- Meteorologii au emis o avertizare de tip Cod Portocaliu pentru județul Alba, luni seara, in intervalul orar 21:15-22:10. Se vor semnala averse torențiale care vor cumula local 35…40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici și medii, intensificari ale vantului ce vor lua și aspect…