Vânt puternic în vestul țării. Avertizarea meteorologilor Vreme urata in vestul țarii. Dupa ce a nins ore bune, temperaturile au scazut foarte mult. De asemenea, in județul Caraș-Severin, meteorologii au emis o atenționare cod galben de vant puternic. Astfel, pana duminica, 6 ianuarie, seara, in zona de munte, la inalțimi de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari ale vantului care […]

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

