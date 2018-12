Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica dimineața, atenționari cod galben de vant pentru zece județe din țara, valabile in urmatoarele ore, potrivit Mediafax. Astfel, pana la ora 10, codul galben este in vigoare in Prahova, Argeș, Dambovița și Buzau, unde la peste 1500 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud, Maramures, Suceava si Neamt, valabile pe parcursul urmatoarelor ore, relateaza agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți…

- Conform reprezentanților Instituției Prefectului, precipitațiile vor fi abundente incepand de sambata dimineața de la ora 6 pana duminica la ora 12, dar temperaturile se vor situa pe la valoarea de minus un grad Celsius. Prin urmare s-au luat și masurile de prevenție pentru eventuale inundații. Apele…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare pentru doua județe din vestul țarii, dar și pentru mai multe zone de munte. Codul portocaliu este valabil maine, intre orele 6.00 și 12.00. „In intervalul menționat, in județele Timiș și Caraș-Severin, precum și in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare de Cod Portocaliu de ninsori, in intervalul 15 decembrie, ora 6.00 – 16 decembrie, ora 12.00, pentru judetele: Argeș, Caraș-Severin, Dambovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vrancea, Valcea. In intervalul menționat, ...

- Meteorologii au emis, vineri dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic cu rafale de pana la 100 de km/h in sapte judete din Muntenia si Moldova, valabile in urmatoarele doua ore. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 10:00, in zona de munte a judetelor…

- E JALE! Toamna iși intra in drepturi, nu gluma! Vezi județele in care meteorologii au emis COD GALBEN de VANT PUTERNIC Zona de munte din patru judete se afla sub cod galben de vant puternic pana la ora 11.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Atentionarea este valabila pana la…

- Zonele rurale cu potential turistic din intreaga tara vor fi prezentate in perioada 28 – 30 septembrie la Targul National de Turism Rural de la Albac, cel mai important targ de turism rural din Romania. Ajuns in acest an la cea de-a XIV-a editie, targul reuneste cererea si oferta din turismul rural…