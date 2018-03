Vanotek, artistul roman care a cucerit Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Piese precum “Tell me who” și “Back to me” sunt fredonate nu doar de mulți romani, fani ai dj-ului Vanotek ce s-a remarcat pentru prima data in București, unde a compus piese pentru mai mulți artiști. Acum dj-ul se aude pana-n Rusia, unde a cucerit topurile și susține mai multe concerte. Piesa “Tell…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Videoclipul a fost filmat și regizat de San, cu care Vanotek a mai colaborat și pentru “No Sleep” in colaborare cu Minelli.

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Spadasina Alexandra Predescu a cucerit medalia de argint la Campionatul European de juniori de la Soci, in proba de spada feminin individual. Predescu (CSA Steaua), campioana mondiala de cadete in urma cu trei ani, la Taskent, a fost invinsa in finala de italianca Federica Isola, cu 15-6. In primul…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra, pe un drum gresit, tarile lor, adaugand ca Italia ar putea urma aceeasi cale,…

- Zeci de karateka din Polonia, Romania, Ucraina și Rusia și-au dat intalnire la Chișinau, pentru a-și perfecționa abilitațile și a invața tehnici noi de la renumitul maestru de karate Goju-Ryu, Victor Panasiuc, detinator al 7 Dan.

- The Economist publica o analiza foarte interesanta despre adevarații deținatori ai puterii din mai multe țari europene, deținatori ai puterii care nu dețin poziții executive. Redactorii publicației pun lupa pe Cehia, Polonia, Rusia și Romania și se intreaba daca și Italia e pe cale sa le urmeze exemplul.…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu,…

- Campioanele Europene la Tir s-au intors pe viscol și pe ger. In componența Roxana Tudose (CSA Steaua), Laura Coman si Eliza Molnar (ambele CS Dinamo), echipa Romaniei a cucerit titlul european la Gyor (Ungaria) la pusca 10 metri cu aer comprimat. In finala, fetele noastre au depașit (22-18) Danemarca.…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Videoclipul a fost filmat și regizat de San, cu care Vanotek a mai colaborat și pentru “No Sleep” in colaborare cu Minelli. “Back to Me” este deja in top Shazam din Rusia pe…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Judocanul Alin Bagrin a cucerit bronzul la Cupa Europei printre cadeți, care se desfașoara in orașul spaniol Fuengirola. El i-a cedat doar ciștigatorului categoriei de greutate plus 90 kg, rusul Nodar Onoprienko. Bagrin s-a impus in fața lui Antonio Sandino Ramos (Spania), David Nagy (Romania) și Serghei…

- Buzoianul este mulțumit de succesul pe care il are noua sa piesa, „Sea Lo Que Sea”, cantata alaturi de Carine Un proiect de succes cucerește și topurile internaționale, nu numai fanii din Romania! Asta au simțit buzoianul DJ Sava și colaboratoarea sa Carine, cu piesa „Sea Lo Que Sea”, lansata vara trecuta.…

- "Sunt mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici și Va mulțumim!", au declarat Carla's Dreams. Anul acesta, Carla's Dreams deja au lansat doua piese "413" și "17 ani". Single-ul anterior "Beretta" are peste 27 de milioane de vizualizari, iar "Pana la sange"…

- Si asta pentru ca, la prima vedere, Romania parea aparata de asemenea derive. Cele doua tari care o apucasera deja pe drumul anti-liberalismului, Ungaria si Polonia, aveau caracteristici care lipseau Romaniei. Polonia era - si este - mai bogata decat Romania, deci are o marja de manevra care noua ne…

- Romania a devenit singura țara din regiune care nu mai este promovata in cataloagele marilor turoperatori din Germania, stat care recent era principalul furnizor de turiști pentru piața locala. Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești.…

- Despagubirile totale pe care Chevron trebuie sa le plateasca Romaniei se ridica la 97,2 milioane de dolari, potrivit casei de avocatura Zamfirescu Racoti & Partners, care a reprezentat Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) in procesul cu gigantul american de la Camera Internaționala de Comerț…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- Republica Moldova va evolua în cadrul concursului internațional de muzica Eurovision Song Contest 2018, care se va desfașura în orașul Lisabona, Portugalia, pe 10 mai, în cadrul celei dea doua semifinale, pe locul VII. Tragerea la sorți a avut loc luni, 29 ianuarie, iar rezultatele…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Echipa masculina de handbal a Romaniei va intalni Macedonia in barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, potrivit tragerii la sorti efectuate sambata la Zagreb, unde se desfasoara intrecerile Campionatului European 2918. In urma acestei operatiuni, pentru barajele ce se se…

- Melodia cea mai difuzata la radio și tv, cea mai ascultata și cu cele mai multe vizualizari pe Youtube (peste 23 de milioane) in 2017 a fost single-ul „Weekend“, interpretat de The Motans și Delia. „Nu ma așteptam, este o veste extraordinara și mulțumesc publicului pentru suport, radiourilor și televiziunilor…

- The Motans si Delia, „Weekend” – piesa anului 2017, The Motans și INNA – „Nota de plata” – locul 1 pe radio și TV in Romania, ANTONIA feat. Connect-R – locul 1 in Trending pe YouTube cu piesa „Adio”. Anul 2017 a fost unul plin de reușite pentru artiștii Global Records și piesele lansate de […] The post…

- Selectivv Mobile House este o companie specializata în planificarea și implementarea campaniilor publicitare pe platformele mobile, precum și în cercetarile care privesc utilizatorii de smartphone-uri și tablete. Lunar, compania deruleaza sute de campanii de advertising pe dispozitive…

- „Eram la o plimbare in parcul Moghioroș și soția mi-a aratat pe cer o...prima data am crezut ca e o cometa, apoi ne-am dat seama ca este un meteorit. Am avut aparatul la mine, am incercat sa fac cateva poze. Era mai mare decat o stea cazatoare, normal, și s-a vazut ca o bila luminoasa care a strabatut…

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Xella International S.A. a semnat un acord cu doua fonduri de capital privat din Polonia, gestionate de Enterprise Investors, privind achizitia grupului Macon – cel mai mare producator de BCA din Romania si unul dintre cei mai mari producatori de materiale de constructii de pe piata locala.…