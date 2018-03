Vanotek a cucerit Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatal lui, originar din Romania, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Videoclipul a fost filmat și regizat de San, cu care Vanotek a mai colaborat și pentru “No Sleep” in colaborare cu Minelli.

- Romania are 6 sportive in top 100 WTA, fiind intrecuta doar de SUA (11), Cehia (8) si Rusia (8), iar CSM Bucuresti mai are doua dintre componentele echipei de Fed Cup a Romaniei, Irina Begu – aflata pe pozitia a 36-a in topul mondial – si Monica Niculescu – care ocupa locul 17 WTA la […]

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- Mesajul lui Viktor Orban, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni 2018. Premierul ungar a adresat o scrisoare maghiarilor din tot Bazinul Carpatic in care a subliniat necesitatea solidaritații, apararii libertații și culturii maghiare milenare. Șeful Guvernului din Ungaria a adresat un mesaj de 15 martie,…

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Prima competiție interna rezervata pugilistelor din țara noastra s-a desfașurat saptamana trecuta la București. Este vorba de Cupa Romaniei, gazduita de Complexul „Lia Manoliu“, la care au participat peste 100 de sportive la categoriile cadete (in premiera), junioare, tineret și ...

- Lionel Messi (30 de ani) nu va face parte din lotul Barcelonei pentru meciul cu Malaga, din etapa a 28-a a La Liga, a anuntat, sambata dimineata, clubul catalan. Convocat de Luis Enrique pentru partida cu ultima calsata din campionatul spaniol, superstarul argentinian s-a antrenat…

- Galeriile Inter-Art din Aiud gazduiesc, in aceste zile, cea mai complexa și ampla expoziție internaționala de arta plastica feminina a anului 2018 cuprinzand lucrari semnate de 65 de artiste din 36 de țari de pe 5 continente sub genericul: „Arta feminina in colecția Inter-Art” . Astfel, pe simezele…

- Spadasina Alexandra Predescu a cucerit medalia de argint la Campionatul European de juniori de la Soci, in proba de spada feminin individual. Predescu (CSA Steaua), campioana mondiala de cadete in urma cu trei ani, la Taskent, a fost invinsa in finala de italianca Federica Isola, cu 15-6. In primul…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- CSM Bucuresti a invins FC Midtjylland cu 29-24 in ultimul meci de pe teren propriu in grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin Campioana Romaniei a avut o prima repriza destul de slaba cu reprezentantra Danemarcei. Cea mai buna dovada este ca portarul - Paula Ungureanu - a fost…

- Love is sweet … de la aceasta idee au plecat Cheat Codes si Kiiara in momentul in care au lucrat pentru “Put Me Back Together“. Piesa e un slow dance, o poveste despre acele relatii care reusesc sa ne puna pe linia de plutire. Nu e neaparat despre un iubit/o iubita, e si despre un... View Article

- Baieții foarte draguți de la floWmo ne-au adus “marțișorul” mult așteptat in aceasta dimineața. Ei ne-au adus piesa “Eyes don’t lie“, o piesa pe care o poți dedica iubitei tale, atunci cand ai uitat de cadoul de 1 martie floWmo este format din doi artiști, producatori și songwriteri care au compus piese…

- O noua piesa lansata de Bonobo in colaborare cu George FitzGerald se așteapta a fi un real succes pe piața muzicii electronice. Pe partea de sunet, Bonobo a explorat zona vibranta și a venit cu noi sunete, mai imaginative și pline de fantezie pe care le-a pus intr-o piesa care sa te faca sa-i tot...…

- Vanotek revine cu single-ul “Back to Me”, in colaborare cu Eneli. Piesa este compusa de cei doi artiști și produsa de Vanotek. Piesa “Back to Me” este inclusa pe primul album al lui Vanotek, lansat la finalul lui 2017 care include cele mai cunoscute piese precum “Tell Me Who” feat. Eneli, “In dormitor” și “My…

- The Humans va reprezenta Romania la Eurovision, cu piesa “Goodbye”. Trupa a caștigat finala Selectiei Nationale ce a avut loc la Sala Polivalenta din Bucuresti. The Humans au castigat finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, si vor reprezenta Romania…

- LIVE TEXT de la finala Eurovision Romania 2018 . Duminica, 25 februarie, publicul roman a ales castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Finala, care s-a desfasurat la Sala Polivalenta din Bucuresti, a fost prezentata de Cezar Ouatu si Diana Dumitrescu. Libertatea.ro va transmite, de la ora…

- Finala se desfașoara la Sala Polivalenta din Bucuresti. 15 piese concureaza pentru a reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018. Spectacolul este transmis in direct la TVR 1, TVRi, TVR Moldova si pe TVR+, dar și pe YouTube. Ordinea intrarii in Finala Selecției Naționale Eurovision 2018 1.Rafael&Friends…

- Dupa ce ANM a emis un cod portocaliu de ger pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, edilul capitalei, Gabriela Firea, a decis suspendarea cursurilor in zilele de luni și marți, in toate gradinițele și școlile din București. Conform edilului, situația nu este grava, dar e…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Cea mai noua piesa marca Imagine dragons a fost lansata astazi și e mega chill și romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor. Iar vocea lui Reynolds, solistul trupei, e atat de aww incat... View Article

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Judocanul Alin Bagrin a cucerit bronzul la Cupa Europei printre cadeți, care se desfașoara in orașul spaniol Fuengirola. El i-a cedat doar ciștigatorului categoriei de greutate plus 90 kg, rusul Nodar Onoprienko. Bagrin s-a impus in fața lui Antonio Sandino Ramos (Spania), David Nagy (Romania) și Serghei…

- Saptamana asta, Shazam ne arata care au fost cele mai populare piese printre cautarile romanilor. Ce zici, te surprinde ceva din clasamentul asta? Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, cele mai populare…

- Pe 14 februarie, pentru a coincide cu ziua indragotiților, Afrojack s-a gandit sa ne ofere o feliuța de romantism lansand cea mai dulce piesa impreuna cu cantareața Stanja. Piesa suna ca o balada pop și asta datorita faptului ca Afrojack este un producator versatil și se pricepe de minune sa jongleze…

- Schioarea americana Mikaela Shiffrin a castigat joi slalomul urias feminin din cadrul JO de iarna de la PyeongChang, trecandu-si cu aceasta ocazie in palmares a doua medalie olimpica de aur, dupa cea obtinuta in urma cu patru ani, la Soci (Rusia).

- Dintre toți participanții la #RadioTinder, Victoria și Gheorghița pare ca au sudat cea mai frumoasa prietenie la intalnirea de aseara. Daca a fost doar o aparența sau chiar așa este, aflam in direct de la ei la Virgin Tonic, la o cafea buna servita in primul Starbucks Drive Thru din București, amplasat…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- Dupa ce trei zile la rand și-au ales cel mai bun match in direct la Virgin Tonic, Brandușa, Laura și Victoria urmeaza sa-i cunoasca pe baieți in seara de 14 februarie intr-o cina speciala la Restaurantul Citroniers din cadrul Hotel Domenii Plaza by Residence Hotels, din București. Dupa experiența de…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Noah Cyrus se intoarce cu o noua piesa ce va ajunge la sufletul tuturor. Vocea lui Noah combinata cu energia artistei din spatele pieselor “Lean on” și “Cold water” și ajutorul pentru compunere venit din partea lui Max Martin dau valoare incredibila piesei și o fac gold. “Unde e orginilatea din oameni…

- In sezonul 2015-2016, CSM București și Rostov Don s-au intalnit in "sferturile" Ligii Campionilor. Și deși rusoaicele au condus tot meciul, la București, finalul senzațional al "tigroaicelor", cu trei goluri consecutive, a dus la o victorie la limita, 26-25. A urmat returul din Rusia dominat clar de…

- “Click Click“, single-ul de debut al lui Emil Rengle, a fost inclus pe coloana sonora a filmului “Mom and Dad”, regizat de Brian Taylor, ce va avea premiera pe 19 ianuarie in cinematografele din toata lumea. Filmul este unul thriller/horror și ii are in distribuție pe Nicolas Cage, Selma Blair și Anne…

- Kendrick Lamar tocmai ce a lansat un videoclip pentru piesa “All the stars”, creata in colaborare cu SZA și e absolut #boom. Piesa apare pe coloana sonora a filmului “Black Panther”,ce va avea premiera in cinematografele din Romania vinerea viitoare, pe 16 februarie. Videoclipul este marca Dave Myers,…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- La Koln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional "Exportsentr" din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa…

- Piesa, o versiune în limba rusa a melodiei "La cârciuma de la drum", promoveaza un mesaj de prietenie. Reprezentanții celor trei țari care au participat la crearea videoclipului se prind în final într-un dans plin de foc și pasiune. Filmarile au fost realizate la București…

- Iris revine dupa o pauza de cinci ani cu “Manifest”, o piesa cu un puternic mesaj social. Single-ul este produs de EpiQ, iar videoclipul, regizat de Alex Ceausu, reda in imagini problemele actuale, atat din tara, cat si de peste hotare

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Georgian Margarit este un nume din ce in ce mai important in lumea muzicala. In 2016 a obtinut locul doi in finala Eurovision Romania, acum este in semifinala aceluiasi concurs cu o piesa compusa pentru un solist ramnicean si tocmai a inceput o colaborare cu Puya. Are succes cu piesa ”Closer” in Rusia,…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Artistul Rag’n’Bone Man iși anuleaza concertul pe care urma sa-l susțina la București pe 8 mai. Este pentru a doua oara cand englezul iși anuleaza un concert in Romania, dupa ce anul trecut nu a mai venit la festivalul AWAKE. “Din motive neprevazute, tronsonul sud-est european al turneului Grand Reserve…

- In marja Zilei Culturii Romane, Institutul Cultural Roman 'Dimitrie Cantemir' din Istanbul organizeaza un concert inedit oferit de Cvartetul ARTMUSIK, condus de renumitul Iosef Ion Prunner. Partenerul evenimentului este Consulatul General al Romaniei la Istanbul. Concertul de exceptie va avea loc in…

- Simona Halep și Irina Begu vor juca, vineri, de la ora 8:00, in semifinalele turneului WTA de la Shenzen. Cele doua jucatoare de tenis se cunosc de multa vreme, iar in 2006, faceau parte din echipa naționala de junioare a Romaniei. In urma cu 12 ani, Simona și Irina au fost protagonistele emisiunii…

- Cand deja lumea era cu gandul la pregatirile pentru Craciun, Eminem și Beyonce s-au gandit sa-și aduca și ei contribuția la lista de surprize cu lansarea videoclipului ”Walk On Water”. Piesa de pe albumul ”Revival” a fost lansata ca single inca din noiembrie, doar ca abia weekendul trecut a fost completata…

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Peste 100 de hituri, 6 ore de muzica live și zeci de artiști sunt anunțați in Piața George Enescu din București la Hit Revelion 2018, incepand cu ora 19:00. Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Zoli TOTH Project, Delia, Voltaj, Florin Chilian, Corina, Vunk, Andra, Direcția 5, Randi și Vescan…