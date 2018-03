Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al sectorului 5 Marian Vanghelie a declarat miercuri seara la Antena 3, ca Gabriel Oprea l-a chemat pe Dan Diaconescu pentru a-i spune ca daca accepta fuziunea dintre Partidul Poporului si UNPR, il suna pe procurorul de caz si ii va inchide dosarul fostului realizator TV.

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP. Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, directorului general al Administrației Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1, șefului Serviciului Juridic din cadrul aceleiași instituții și a unui consilier local. Potrivit procurorilor DNA,…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a facut in cadrul discursului sustinut la bilantul DNA si despre inregistrarile care au facut valva in presa, inregistrari care faceau referire la presupuse abuzuri comise de unii procurori ai Directiei Nationale Anticoruptie. Lazar exclude vehement acuzatiile…

- Fostul sef al SRI, George Maior, a confirmat marti, la audierile din Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, ca a avut intalniri si discutii cu persoane din conducerea institutiilor media, dar acestea nu au fost la solicitarea sa, a declarat presedintele comisiei, Claudiu Manda."A…

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, marti, ca DNA nu a retras niciodata vreun comunicat de presa de pe site-ul institutiei referitor la ancheta in dosarul Belina, asa cum a sustinut ministrul Justitiei, in prezentarea motivelor in sprijinul cererii de revocare. "Ministrul…

- Mihai Morar vorbește cu Kevin, japonezul care a venit in Romania dupa dezastrul de la Fukushima. Acesta a invațat limba romana și a ajuns olimpic la istorie. Kevin vorbșete despre felul in care s-a adaptat la cultura din țara noastra

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova, anunța Agerpres.Presa a publicat in…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Fuziunea dintre PMP și UNPR este contestata in instanța de aripa lui Gabriel Oprea, iar procesul tocmai a primit o noua amanare de la judecatorii ICCJ.Fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, ii solicita liderului PMP, Traian Basescu, sa denunțe de urgența fuziunea cu PMP, pentru a termina in cele din…

- HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este bine sa fii cat mai discret. Nu prea ai chef de nimeni si de nimic, pentru ca sufletul tau are nevoie de detasare de forfota vietii cotidiene. Evita eforturile prea mari si provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe…

- Conferința de presa susținuta, miercuri seara, de șefa DNA a scos la iveala inclusiv criteriile discreționare prin care aceasta și instituția pe care o conduce ințeleg sa respecte legea privind confidențialitatea datelor din dosare penale in lucru, mai ales atunci cand este vorba despre imaginea Laurei…

- Laura Codruta Kovesi a anuntat ca va face o conferinta de presa"Va informam ca astazi, 14 februarie 2018, ora 19:30, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, doamna procuror sef Laura Codruta Kovesi va sustine o conferinta de presa. Reprezentanții mass-media care vor participa sunt invitați…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat marti, referindu-se la eventuala inchidere a 100 de rute la CFR Calatori, ca se va lua o decizie dupa ce se va face o evaluare. El a spus ca au fost organizate supracontroale, pentru a se constata daca exista flux de calatori pe aceste rute. "Sunt…

- Vicepreședintele național al PNL pe probleme de Justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, a declarat luni seara, la Antena 3, ca in urma acuzațiilor de masluire a unor probe la DNA, „problema sistemica trebuie devoalata in intreaga ei increngatura și amploare”.

- Kim Jong-un a laudat Coreea de Sud pentru eforturile sale „impresionante” de a gazdui Olimpiada de Iarna și mulțimește națiunii vecina pentru primirea sportivilor nord-coreeni, scrie BBC News. Kim Jong-un și-a primit sora și delegația oficiala nord-coreeana care a participat la deschiderea Jocurilor…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alice Barb , regizoare de teatru și actrița (n. 1963); Anca Balaci , prozatoare (n. 1932); Coroama Gheorghe , f. deputat PSD/f.PDL/f. PNL (n. 1972); Cristian Breazu , sculptor (n. 1943); Damian Necula , scriitor (n. 1937); Dumitru Tepeneag , scriitor (n. 1937);…

- In pofida comentariilor cum ca in organizația liberalilor hunedoreni este liniște, prea multa liniște, astazi, in ședița Biroului Politic Local al PNL din municipiul Hunedoara, s-a votat, in unanimitate, excluderea din organizație a lui Muzsic Robert, consilier local liberal, și a lui Marginean Alexandru.…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Presa din Ungaria a anunțat in urma cu doua zile ca fundașul Florin Gardoș (29 de ani) este aproape de un transfer surprinzator, in țara vecina, la Ferencvaros. Stoperul a negat vehement ca ar negocia cu clubul maghiar, insa recunoaște ca daca ar veni o propunere, n-ar spune nu. "Nu e adevarat! Sunt…

- In fiecare dimineata si seara, autovehicule ale firmei vin si incarca/descarca produse (sifoane). In septembrie 2017, inclusiv Directia Antifrauda a efectuat un control, dar institutia a refuzat sa ne furnizeze rezultatele verificarilor. Sefii firmei spun ca functioneaza conform legii, chiar daca nu…

- Dupa doi de cand a fost pus sub acuzata de DNA, fostul procuror general ar putea ajunge in instanța. Din februarie 2016, dosarul lui Nițu a fost „uitat” in sertarele DNA.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 1 februarie 2018, sa dea un termen de trei luni procurorilor DNA sa trimita…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Instanta decide astazi in cazul cererii familiei politistului Bogdan Gigina, care a solicitat urgentarea anchetei. Dosarul mortii motociclistului de la Brigada Rutiera nu a ajuns nici acum pe masa judecatorilor, desi au trecut doi ani si mai bine de trei luni de cand agentul si-a pierdut viata in timp…

- Șefa Inspectoratului Școlar Alba, Marcela Daramuș, a convocat joi o conferința de presa pentru a raspunde unor declarații facute de catre deputatul de Alba Florin Roman care a spus ca mai multe școli din Alba se vor inchide sau vor fi comasate și ca in acest fel vor fi afectați sute de elevi. Aceasta…

- Referitor la articolele aparute in spatiul public privind aplicarea ordinului de protectie si monitorizarea respectarii acestuia, Inspectoratul General al Politiei Romane face urmatoarele precizari: Ordinul de protectie, reglementat prin Legea nr. 217 din 22 mai 2003 republicata, pentru prevenirea si…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- E razboi total intre cei de la PSD si Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un alt lider al partidului aflat la Putere lanseaza acuzatii grave la adresa procurorilor. Vicepremierul si ministrul Dezvaltarii, Paul Stanescu, vorbește despre un dosar mai vechi, pe care DNA il vrea redeschis. Stanescu…

- La mai putin de doua spatamani de cand presedintele Trump a spus, aparent, ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", referindu-se la natiuni din Africa, presedintele ugandez afirma ca il apreciaza pentru ca „vorbeste sincer cu africanii". „Donald Trump…

- Noi dezvaluiri incredibile ies la iveala in dosarul in care Ion Arsene este acuzat de trafic de influenta! Potrivit motivarii Tribunalului Bacau, Arsene ar fi primit 100.000 euro pentru a-i da lui Horia Georgescu pentru ca o persoana din conducerea administratiei locale sa fie eliminata din functie.…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, susține ca dosarul penal intentat in Federația Rusa pe numele sau este o continuare a presiunilor care au loc mai bine de un an asupra sa și a colegilor din Guvern, noteaza NOI.md. Plahotniuc a declarat in cadrul unui interviu pentru deschide.md ca presiunile mari au inceput…

- "Toate meritele sunt ale favoritei principale: Halep a ratat putin si a profitat de o zi alfel decat pozitiva a adversarei pentru a accede in sferturi, la Melbourne", a adaugat sursa citata. "Halep n-a trenat in fata lui Naomi Osaka", a titrat lequipe.fr, care a adaugat ca "dupa maratonul din turul…

- Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata cu apel in sapte zile de la comunicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Potrivit datelor oficiale, creditoarea Enel Energie SA, in contradictoriu cu debitoarea Latora INT. SRL a investit judecatorul sindic cu solutionarea cererii de deschidere…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Presa locala preluata de cea centrala a relatat ca actualul șef al Poliției Române Bogdan Despescu fusese promovat șef al poliției județului Prahova de catre Roberta Anastase, cea care ocupa în timpul guvernarii Boc, funcția de președinte al Camerei Deputaților. Dupa ce a fost destituit,…

- Polițistul pedofil Eugen Stan ar fi organizat traseul lui Gabriel Oprea, in noaptea cand a murit Bogdan Gigina, susține jurnalistul Silviu Sergiu, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Jurnalistul Silviu Sergiu scrie, intr-o postare publicata pe pagina sa de Facebook, ca Emanuel Rene Vornicu, șeful…

- Presa din Cluj publica azi mai multe stenograme in care Florian Walter, fost patron la Univeristeatea Cluj, discuta in 2012 cu Emil Boc, la vremea acea Premier și actual Primar in Cluj. In vara lui 2012, dupa ce Walter a plecat cu mai mulți jucatori de la U Cluj la Petrolul, fara sa achite vreun ban.…

- Se pare ca vizita in SUA a liderului PDM, Vlad Plahotniuc, aduce primele „roade”. Congresmanul american Will Hurd, cu care democratul s-a intalnit la sfarsitului anului trecut, a declarat pentru un post de televiziune de peste ocean ca Rusia se implica in alegerile din Republica Moldova. Stirea a fost…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Directiei Nationale Anticoruptie a intocmit o sinteza partea I a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna decembrie 2017, altele decat cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presa.Astazi, prin intermediul unui buletin de presa,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și fostul prim-ministru Victor Ponta au fost audiați la DNA Ploiești in dosarul de corupție in care Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost trimis in judecata pe data de 3 ianuarie, potrivit ziarulincomod.ro.In aceeași cauza au fost audiați…

- Dosarul rezultat in urma anchetei facute de Corpul de control al prim-ministrului la Tarom a fost trimis la Parchet, a anuntat premierul Mihai Tudose. "Vesti de la ce s-a gasit la Tarom probabil ca o sa aflati de pe la Parchet, unde s-a trimis dosarul. Este inimaginabil si nu pot sa va spun…

- Joi, 28.12.2017, incepand cu ora 10:00, (i.) inspectorul sef al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau va sustine o conferinta de presa pe temele: Asigurarea ordinii publice si rezultatele obtinute de catre structurile Inspectoratului de Jandarmi Judetean Buzau in perioada 22- 26.12.2017,

- Eric Bicfalvi traverseaza un moment bun al carierei, fiind om de baza in prima liga din Rusia, la Ural. Internaționalul de 29 de ani a atras atenția presei din Rusia, care vorbește la superlativ despre calitațile jucatorului trecut pe la FCSB și Dinamo. "Un jucator care evolueaza pe postul lui Bicfalvi…

- Inchisoarea nu l-a schimbat deloc pe Dan Diaconescu. A ramas acelasi personaj care stie sa-si traiasca viata, iubitor de lux, chiar si dupa ce a iesit de dupa gratii. In ciuda problemelor financiare cu care se confrunta, DD a dat o petrecere faraonica de ziua lui, iar apoi si-a facut pe plac, inlocuindu-si…