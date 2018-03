Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie a explicat care a fost motivul pentru care s-a prezentat luni la DNA. Initial, fostul edil a declarat ca a fost chemat in fata procurorilor "in calitate de talentat". Acum, insa, a afirmat ca a dat explicatii intr-un nou dosar, in care este suspectat ca a influentat declaratia unui…

- Fostul primar Marian Vanghelie a fost audiat astazi la sediul DNA de procurori intr-un nou dosar de corupție. Marian Vanghelie a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca are calitatea de suspect in acest dosar, pentru ca ar fi influențat un martor.„Sunt suspect intr-un alt dosar,…

- Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de DNA Constanta, intr-un nou dosar, fiind acuzat de abuz in serviciu, marturie mincinoasa si inducerea in eroare a organelor judiciare. Alaturi de acesta au fost trimisi in judecata si alti angajati.

- Procurorii anticoruptie au trimis in judecata in stare de arest preventiv, sub acuzatiile de trafic de influenta si inselaciune, un barbat care a primit 30.000 de euro de la concubina unui inculpat, pretinzand ca are influenta asupra unui procuror DIICOT. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis…

- Un barbat depistat in trafic la volanul unui ATV si care a refuzat sa sufle in etilotest si sa-i fie recoltate probe de sange s-a ales cu un dosar penal. El a fost depistat duminica seara, in jurul orei 19.00, de un echipaj de politie al Compartimentului Rutier Gura Humorului, care actiona pentru ...

- La aceasta ora, politistii din Mehedinti efectueaza 8 perchezitii, pe raza judetelor Mehedinti si Dolj, precum si pe raza municipiului Bucuresti, la persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. 10 persoane vor fi conduse la sediul politiei, pentru audieri.La data de 5 martie a.c., politistii…

- Sambata, 24 februarie 2018, in jurul orei 16.30, politistii din Abrud l-au depistata pe un barbat de 44 de ani, din Abrud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Detunata din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat vineri de Curtea de Apel Constanta la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul circulatiei,…

- Arhiepiscopia Tomisului se declara surprinsa de evolutia unui dosar penal instrumentat de DNA Constanta, in care arhiepiscopul Teodosie a fost pus sub urmarire penala pentru inducerea in eroare a organelor judiciare, dupa ce a formulat denunturi impotriva unor subordonati. "In luna octombrie…

- UEFA a anunțat ca oficialii forului european care au investigat cazul de trucare de meciuri de la echipa albaneza Skenderbeu au primit amenințari cu moartea! Inițial, gruparea din Albania a fost suspendata un an din cupele europene, in sezonul 2016-2017, insa informațiile noi intrate in posesia UEFA…

- Un primar din judetul Suceava a fost trimis in judecata, alaturi de alte persoane, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene cu prejudiciu de 6 milioane de lei, de catre procurorii DNA.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Orlești au reușit identificarea principalilor suspecți ale unor infracțiuni de furt din locuințe comise in zilele de 28 ianuarie, respectiv 6 și 14 februarie. Mai multe persoane din localitatea Orlești au sesizat ca persoane ...

- Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, in cursul acestei dimineți, 10 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și in județele Ilfov și Giurgiu și ...

- La data de 07.02.2018 a fost inceputa in cauza urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de executare fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor prevazute de lege, prev. de art. 24 lit. a din Legea nr. 50/1991 privind…

- In aceasta dimineata, politistii efectueaza 22 perchezitii, in Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Arges si Prahova, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare a banilor. Potrivit IGPR, la data de 13 februarie a.c., politisti…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu a existat nicio discutie cu procurorul Mihaiela Moraru Iorga despre un dosar referitor la vreun ministru care putea sa ajunga premier si ca nu a facut niciodata presiuni sau acte de imixtiune.

- Ieri, 8 februarie 2018, in jurul orei 12.40, politistii Compartimentului Rutier Blaj l-au depistat pe un barbat de 66 de ani, din Blaj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Clujului din municipiul Blaj, cu autorizatia de circulație provizorie expirata. Fata de B.D., cercetarile sunt continuate…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu…

- Ieri, 5 februarie 2018, in jurul orei 07.10, politistii cadrul din cadrul Poliției Municipiului Aiud – Compartimentul Rutier au oprit pentru control, pe strada Ion Creanga din municipiu, un autoturism condus de un barbat de 55 de ani, din Aiud. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Andrei Lazar, baiatul unei judecatoare din Craiova, a fost condamnat de Curtea de Apel Constanta la 2 ani si 6 luni de inchisoare pentru conducerea unui vehicul fara a poseda permis de conducere, dar si pentru lovire si alte violente. Sentinta a fost data pe 1 februarie si este definitiva.

- Maria Grapini, despre greșelile gramaticale de pe Facebook și criticile care i se aduc. Europarlamentarul spune ca face greșeli gramaticale din cauza oboselii și a faptului ca scrie in graba, din avion sau mașina. Prezenta la interviurile Libertatea Live , Maria Grapini a explicat ca greșelile de pe…

- Un barbat din Aiud este cercetat penal dupa ce a furat elemente de semnalizare si indicatoare rutiere de pe santierul autostrazii. Pentru documentarea activitatii infracționale, la domiciliul barbatului a fost facuta o perchezitie, iar o parte din bunurile sustrase au fost recuperate. Potrivit IPJ…

- Polițiștii din Galati au facut, joi, 67 de perchezitii si au adus la audieri 43 de persoane, intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate. Prejudiciul creat se ridica la aproximativ 1.400.000 lei. „In aceasta dimineața, 120 de polițiști galațeni, sub coordonarea unui procuror…

- Un barbat de 39 de ani din Rovinari s-a ales cu dosar penal pentru distrugere. Barbatul a distrus monitorul unui aparat de jocuri de noroc, tip „shlot-machine", ce apartine unei societati comerciale din localitate. "La locul faptei...

- In urma a 9 perchezitii efectuate de politisti pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar evaziune fiscala si spalare de bani, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile in valoare de peste 1.400.000 de lei. La data de 30 ianuarie, politisti din cadrul…

- Calin Popescu Tariceanu a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care se confrunta România zi de zi. "Am sa intru direct în subiect, fara multe introduceri. Primul lucru la care vreau sa va atrag atenția.. daca citiți presa…

- In data de 26.11.2017, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul Lupeni despre faptul ca, in noaptea de 25/26.01.2018, fiul sau in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat fizic de un tanar, care i-a sustras un laptop, o geaca si…

- Ziarul de Iasi a descoperit nereguli inedite facute de contabile de la primaria Dobrovat, cercetata intr-un dosar pentru delapidare, dosar care se afla pe rolul instantelor din anul 2012. Principala vinovata de gaura de 10.000 de euro lasata de-a lungul anilor in „seiful" primariei este Gherghina Radu,…

- Patru angajati ai Registrului Auto Roman (RAR) Dambovita sunt suspectati de catre ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) ca acordau inspectia tehnica unor autovehicule care nu indeplineau conditiile legale, in schimbul unor sume de bani. Mai multe perchezitii au loc, luni, la sediul institutiei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca nu stia ca Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, este trimis in judecata, dar ca aproape nu exista om politic fara un dosar pe cap si trebuie sa functioneze prezumtia de nevinovatie.Intrebat ce parere are…

- Ieri, 24 ianuarie 2018, in jurul orei 17.45, politistii din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe DN 1, intre localitatile Cut si Cunta si soldat cu pagube materiale. Un barbat de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si s-a…

- Invitat in emisiunea ”Dosar de politician”, fostul presedinte Traian Basescu a criticat vehement modificarile facute la conflictul de interese prin legea ANI, dar si anumite prevederi ce vor sa fie introduse in codurile penale prin diverse amendamente sustinute de PSD-ALDE. ”Legea ANI este o mare porcarie.…

- Inca o lovitura pentru Direcția Naționala Anticorupție (DNA) intr-un dosar extrem de greu! Mai exact, Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA privind descrierea faptelor reținute in sarcina lui Aristotel Cancescu, fost președinte al Consiliului Județean Brașov. Mai exact,…

- Un adolescent in varsta de 16 ani din comuna Spring este cercetat penal, dupa ce a condus un moped neinmatriculat, fara a detine permis. A fost oprit de politie, la Cunta. Potrivit IPJ Alba, in 20 ianuarie, in jurul orei 16.45, politistii Sectiei 7 Politiei Rurala Sebes, in timp ce actionau pe raza…

- In aceasta dimineata, politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 18 perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun. 14 mandate de aducere…

- Polițiștii Serviciului Rutier Gorj au depistat, in trafic, un tanar de 27 de ani, din comuna Bilteni, in timp ce conducea un autoturism pe D.E. 79 Peșteana-Jiu, avand suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumur...

- Un barbat din Bacau si-a iesit din pepeni, in urma unui accident rutier in care a fost implicat. Scenele care au urmat in urma impactului sunt de-a rasul-plansul. Si asta pentru ca, tanarul sofer a cedat atat de mult nervos, incat si-a dat jos pantalonii in fata tuturor martorilor si i-a adresat cateva…

- Politistii de investigatii criminale din Blaj l-au identificat pe un minor de 15 ani din Blaj, ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil, fapta reclamata politei in luna noiembrie 2017. Minorul ar fi abordat, pe strada, un alt minor caruia i-ar fi cerut sa-i imprumute telefonul mobil pentru a…

- Politistii de investigare a criminalitații economice din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza, luni dimineața, 20 de percheziții la sediile unor societați comerciale și la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice, in municipiul București…

- Ioan Badea, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, omul de afaceri este acuzat de schimbarea…

- In premiera, o instanta de judecata din Romania a dispus ca sentinta dintr un dosar sa fie publicata si pe conturile de Facebook ale paratilor.Decizia a fost luata de magistratii de la Tribunalul Mures intr un dosar in care doi fosti soti s au dat in judecata. "Admite apelul declarat de apelantii GC…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a șocat pe toata lumea cand a dat publicitații o scrisoare in care arata ca a fugit in Madagascar și va cere azil politic. Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar al PSD la un pas de a fi convocat (surse)…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din Cugir este cercetat de politie, dupa ce a fost prins in trafic, la volanul unei masini, fara a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, in 27 decembrie, in jurul orei 8.00, politistii din Cugir l-au depistat pe un tanar de 28 de ani din oras, in timp ce conducea…

- Vicepresedintele PL Valeriu Munteanu a anuntat marti, 26 decembrie, ca Procuratura Generala a deschis un dosar penal „pe faptul savarsirii de catre Silvia Radu a infractiunii de uzurpare de calitati oficiale si a infractiunii de samavolnicie”.

- Fostul manager al Spitalului Județean de Urgența Constanța, Danuț Capațana, a fost trimis in judecata de procurorii DNA in al cincilea dosar de corupție, in care este acuzat de comisionarea nelegala a investițiilor legate de accesarea serviciilor unei firme de pompe funebre. Astfel, procurorii anticorupție de…

- In noaptea de sambata spre duminica politistii din Brasov au depistat in trafic, pe strada Poiana Ruia din Poiana Brasov un sofer de 30 de ani din Constanta. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat o alcoolemie de 0,54 mg l alcool pur in aerul expirat. Pe numele constanteanului a…

- Politistii buzoieni au deschis dosar de cercetare penala pentru vatamare corporala din culpa si retinut permisului directoarei scolii nr. 1, Monica Gheorghe, pe toata durata desfasurarii cercetarilor. Mai mult decat atat, cazul este anchetat si de inspectorii ITM pentru ca directoarea 1 se afla in timpul…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți, un barbat acuzat de comiterea infracțiunii de furt.Mai exact, acesta s-a legat în mod fraudulos la rețeaua de curent electric.”La data de 12.12.2017, in jurul orei 13:15, polițiști din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla…