 Vanghelie, super-dezvaluire: “Ponta le lua banii oamenilor de afaceri!”

- Multora inca nu le vine sa creada ca Viorica Dancila chiar ar putea trece la ”next level” al jocului propriu de strategie privind obtinerea unei autonomii cat mai largi la Palatul Victoria. Si ca, dupa ce in ultima vreme si-a permis sa-l ignore pe influentul consilier economic Darius Valcov, cel vazut…

- Revolut aniverseaza un an de la lansarea pe piata din Romania si depaseste pragul de 250.000 de utilizatori, un numar de 12 ori mai mare fata de luna mai a anului 2018. Romania urca astfel pe locul al doilea in topul pietelor cu cea mai rapida crestere, dupa Marea Britanie, si este cea de…

- Un alt suspect in cazul furturilor din casele oamenilor de afaceri din Suceava a primit mandat de arestare. Judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Suceava a admis propunerea procurorilor care instrumenteaza acest dosar si a emis un mandat de arestare in lipsa pentru 30 de zile pe ...

- Suspectii de furturi din casele oamenilor de afaceri din Suceava isi vor petrece si urmatoarele saptamani in spatele gratiilor. Magistratii de la Curtea de Apel Suceava au respins contestatiile depuse de Catalin Tiberiu Merches, Sergiu Nicolae Lahman si Cezar Ioan Dumitru, zis „Cretu" ...

- Victor Ponta sustine, referitor la protocolul dintre ANAF si Parchetul General, ca acordul a fost "foarte bun", cele doua institutii reusind "sa prinda cativa pesti mari si sa le ia si banii". Fostul premier pune ca Liviu Dragnea, in calitate de ministru al Dezvoltarii, a semnat respectivul protocol.''In…

- In cadrul emisiunii „In fata ta”, difuzata la Digi24, Stefan Mandachi a marturisit ca a fost socat de numarul foarte mare, de ordinul miilor, de antreprenori care au rezonat cu el. El a spus ca inainte de clipul-protest, oamenii de afaceri se temeau si erau in zona de confort, dar ca acest lucru s-a…

- Victimele violențelor in familie vor beneficia de locuințe in cadrul unui program național in valoare de 11 milioane de euro, a anunțat luni premierul Viorica Dancila. Banii provin din fonduri europene, a precizat premierul Romaniei. Programul vizeaza finanțarea de locuințe sociale organizate intr-o…

- O investiție importanta vine sa confirme interesul oamenilor de afaceri straini pentru țara noastra. Potrivit datelor statistice, investițiile straine directe in Romania au insumat, anul trecut, 4,936 miliarde de euro, o creștere de 2,9% (139 milioane de euro) fața de 2017. Cat din acest total…