Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie a dezvaluit o intalnire intre Gabriel Oprea și Dan Diaconescu. Liderul UNPR i-a propus lui Diaconescu fuziunea celor doua partide, in speța UNPR cu PPDD, in schimbul promisiunii ca fostul prezentator TV va scapa de dosarul de la DNA. In acest sens, Oprea l-a și sunat, de fața cu…

- Marian Vanghelie a vorbit despre cum a fost arestat Dan Diaconescu. Conform lui Vanghelie, Gabriel Oprea a avut o mare contribuție.„Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niște oameni și a inchide unele trusturi de presa. (...) Ponta și cu aceasta gașca l-au arestat pe Sarbu.…

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului.Dragnea a declarat, intr-o emisiune…

- Crin Antonescu, intrebat miercuri, la Antena 3, daca au aparut numele lui Maior și Coldea in discuțiile cu Ponta, a oferit urmatorul raspuns: "In niciun caz. Trebuie sa va spun ca Ponta și cu mine aveam o relație civilizata și bazata pe un sens reciproc." "Cred ca lucrurile s-au rupt undeva,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Liviu Dragnea a afirmat ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD. Dragnea a sustinut ca i s-a transmis de la “statul de drept”, prin intermediul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca inaintea alegerilor din partid din 2015, cand a candidat pentru functia de presedinte interimar, Gabriel Oprea i-a spus ca "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie numarul unu in partid, iar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. ...

- SRI a fost implicat in numirea ministrilor, a sefilor parchetelor si in numiri politice, politicieni precum Gabriel Oprea si Victor Ponta primind liste cu nume pentru aceasta, a declarat marti seara presedintele PSD Liviu Dragnea la Antena 3.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Chiar daca nu a fost inca chemat la Comisia SRI pentru a povesti tot ce știe, Liviu Dragnea nu a mai avut rabdare și a spus totul la Antena 3. Dragnea i-a dat astfel replica lui Gabriel Oprea care se lauda zilele trecute ca l-a susținut pentru conducerea...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Ion Iliescu nu a putut fi prezent la Congresul PSD, iar Adrian Nastase, fost presdinte al partidului, a avut reprezentanti printre cei pe care i-a sustinut. Potrivit unor surse politice, Dragnea il banuieste pe Adrian Nastase ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. Imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta. Trebuie sa spun ce s-a intamplat atunci. (...) Era…

- Fostul primar Marian Vanghelie a fost audiat astazi la sediul DNA de procurori intr-un nou dosar de corupție. Marian Vanghelie a declarat, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, ca are calitatea de suspect in acest dosar, pentru ca ar fi influențat un martor.„Sunt suspect intr-un alt dosar,…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat la Congresul PSD de sambata, deși era in țara. "Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu si…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, referindu-se la afirmatiile fostului vicepremier Gabriel Oprea, ca nu credea ca acesta sa faca "o asemenea greseala", precizand ca va povesti...

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Marti, 20 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a discutat situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare și a decis amanarea luarea unei decizii in ceea ce priveste arestarea preventiva si returnarea…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Andreea Berecleanu, stirista de la Antena 1, a facut unele dezvaluiri din vata ei de jurnalista, dar si despre mariajul pe care-l are cu medicul estetician Constantin Stan. Andreea A are doi copii din casnicia cu fostul jurnalist Andrei Zaharescu. A

- Sebastian Ghita a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a fost invitat de catre Gabriel Oprea la acesta acasa, omul de afaceri precizand insa ca nu a mers deoarece a participat la alt eveniment privat.

- Dupa ce a dezvaluit relatia stransa de prietenie pe care o avea cu Laura Codruta Kovesi, Sebastian Ghita rupe tacerea si marturiseste, in cadrul unui interviu acordat Antena 3, ca a fost invitat la petrecerea controversata organizata de Gabriel Oprea in noaptea alegerilor prezidentiale din 2009.…

- Refugiat la Belgrad, dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, Sebastian Ghița a facut, duminica seara, la Antena 3, noi dezvaluiri, in urma apariției informațiilor ca in dosarele sale au fost falsificate probe la DNA Ploiești. ”Am urmarit emisiunea și va marturisesc ca este ceea ce m-a convins…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, au spus autoritațile.Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- In pofida comentariilor cum ca in organizația liberalilor hunedoreni este liniște, prea multa liniște, astazi, in ședița Biroului Politic Local al PNL din municipiul Hunedoara, s-a votat, in unanimitate, excluderea din organizație a lui Muzsic Robert, consilier local liberal, și a lui Marginean Alexandru.…

- O intregistrare a unui ofițer SPP, prezentata in cadrul unei emisiuni la Antena 3, scoate la iveala dezvaluiri halucinante. Sub protectia anonimatului, ofiterul a povestit cum sunt spionați demnitarii din Romania.Citeste si: Protestele DE AMPLOARE din salile de judecata continua: Grefierii,…

- Pana la 1 mai, DNA trebuie sa trimita dosarul politistului Bogdan Gigina la instanta. Rudele politistului acuza procurorii DNA ca taraganeaza ancheta si ca de mai bine de doi ani nu s-au mai efectuat acte procedurale in dosar. Avocatii familiei Gigina au aratat ca se incalca dreptul la un termen rezonabil…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr un accident rutier, produs intr un cartier din Capitala, informeaza Antena3.ro Impactul nu a fost unul violent, iar Dan Diaconescu nu a fost ranit in evenimentul rutier. fostul patron OTV nu pare sa se fi ranit. ...

- Procurorii au cerut arestarea lui Raoul, dupa ce a fost prins de trei ori conducand fara permis și a fost condamnat la munca in folosul comunitații. Se pare ca procurorii care se ocupa de caz au cerut pedeapsa cu inchisoarea si arestarea preventiva a lui Raoul, in schimb, judecatorii, au decis altceva.…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- Tatal lui Bogdan Gigina, Cornel Gigina, face acuzații grave despre polițistul pedofil. Acesta vorbește de interese la nivel inalt.Acesta a declarat in exclusivitate pentru Antena 3 ca: "Eugen Stan era marioneta lor, știa prea multe și de aceea l-au protejat. Niciodata un șef nu-și ține aproape…

- Tatal copiilor care au fost agresați in lift zilele trecute de polițistul pedofil a facut primele declarații cu privire la acest incident. Intr-o intervenție telefonica la emisiunea „Sinteza zilei” de la Antena 3, tatal minorilor a relatat faptul ca baiatul sau de 9 ani este cel care a povestit totul.Copiii…

- Alina Pușcaș, pe care telespectatorii o vor putea vedea in curand in serialul ”Fructul oprit” de la Antena 1, este invitata Florentinei Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa anunte despartirea de…

- ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate. Deocamdata nu este Romania sufient de pregatita din toate punctele de vedere, uman si tehnic. Deci deocamdata… nu, nu. Nu este niciun termen. Din punctul meu de vedere, in 2019 nu (este un termen de introducere…

- De șaptesprezece ani, Dan Negru surprinde telespectatorii cu un program excepțional in seara dintre ani, iar aparițiile fidele in cadrul celei mai spectaculoase petreceri de revelion, organizate de Antena...

- Florin Piersic este unul dintre numele grele ale scenei artistice din Romania, dar cu toate acestea nu suporta sub nicio forma sa i se spuna maestre. Florin Piersic, a carui prima soție a fost regretata actrița Tatiana Iekel , a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena 3. Florin Piersic,…

- Liderul Liviu Dragnea a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca programul de guvernare este pe plus și nu ințelege de unde vine nemulțumirea oamenilor.„Programul de guvernare este pe plus. Vorbind de amanari, sigur ca nu ar fi trebuit sa fie așa. Dar sunt oameni mai tari și oameni mai…

- Alexandra este „omul invizibil” al statului. 24 de ani nu au fost suficienți sa arate ca exista și ca are nevoi. La cate uși a putut sa bata și cate eforturi a putut sa faca impreuna cu tatal ei și toate au fost in zadar.Povestea Alexandrei incepe in urma cu 24 de ani. S-a nascut in Germania…

- E responsabila cu starile „Numai de bine!“ de la Antena 3 si-i place la nebunie sa cumpere cadouri. Pentru prieteni si familie, ba chiar si pentru ea, atunci cand Mosul e confuz si nu mai stie ce sa-i ia. Pare firesc sa o intalnesti in preajma Craciunului. Doar are un nume predestinat! Dar si in restul…

- Sefii de la TVR au primit pe masa o decizie-soc! Mircea Radu paraseste emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”, pe care o prezenta, la TVR 2, alaturi de Marina Almasan, si va muta la vechea dragoste, Antena 1.

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Judecatorii sunt nemulțumiți de proiectele de modificare a Legilor Justiției. Jurnalista Adina Anghelescu a precizat, la Antena 3, ca ”este o manipulare ordinara. Ei vor sa suprapuna vacanța judecatoreasca, care incepe in data de 20, o vacanța de iarna care dureaza pana dupa Revelion, cu…

- Florin Salam rupe tacerea. A confirmat desparțirea de Roxana Dobre și marturisește ca nu exista cale de intoarcere. Este pentru prima oara cand interpretul are o reacție dupa ce mama fetelor lui a facut declarații in direct la Antena 1. Chiar daca nu vrea sa arate, Florin Salam sufera mult dupa desparțirea…