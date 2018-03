Stiri pe aceeasi tema

- "Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niște oameni și a inchide unele trusturi de presa. (...) Ponta și cu aceasta gașca l-au arestat pe Sarbu. Tot ei l-au arestat pe Dan Diaconescu, ei au facut aceste nenorociri. Ala, saracul... Dan Diaconescu este viu, trebuie sa-l cautați și sa-l…

- Intr-un interviu acordat Antena 3, Marian Vanghelie dezvaluie ca fostul ministru Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica anumite persoane. Vanghelie a vorbit despre cum a fost arestat Dan...

- Marian Vanghelie a dezvaluit o intalnire intre Gabriel Oprea și Dan Diaconescu. Liderul UNPR i-a propus lui Diaconescu fuziunea celor doua partide, in speța UNPR cu PPDD, in schimbul promisiunii ca fostul prezentator TV va scapa de dosarul de la DNA. In acest sens, Oprea l-a și sunat, de fața cu…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis ca “devine complice” in momentul in care nu dispune desecretizarea unor protocoale care ar dovedi o eventuala implicare a Serviciului Roman de Informatii in viata politica. ”Din punctul meu de vedere, presedintele…

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- Oprisan: Ponta a devenit presedinte PSD cu ajutorul lui Basescu si Maior Marian Oprisan a confirmat miercuri declaratiile lui Liviu Dragnea, legate de cum aranja Gabriel Oprea pozitiile in partid "dupa ce a discutat cu statul de drept", si a afirmat ca Victor Ponta a devenit presedinte PSD dupa ce a…

- O noua inregistrare a fost prezentata de Vlad Cosma la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma a pus la dispoziția opiniei publice o inregistrare cheie a unitații de elita de la DNA Ploiești. „Procurorul șef al DNA Ploiești, Onea Lucian, se ascunde in continuare, așteptand și sperand ca lucrurile sa fie…

- Liviu Dragnea a afirmat ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD. Dragnea a sustinut ca i s-a transmis de la “statul de drept”, prin intermediul…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre afirmatiile lui Gabriel Oprea. „Domnul Oprea a spus ca m-a ajutat pe mine sa devin președintele interimar al partidului in 2015. Imi pare rau ca s-a dus pe subiectul asta. Trebuie sa spun ce s-a intamplat atunci. (...) Era…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, directorului general al Administrației Domeniului Public (A.D.P.) Sector 1, șefului Serviciului Juridic din cadrul aceleiași instituții și a unui consilier local. Potrivit procurorilor DNA,…

- Fostul premier PSD Adrian Nastase spune ca nu a fost invitat la Congresul PSD de sambata, deși era in țara. "Diversi prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfasurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu si…

- Mircea Badea a vorbit la Romania TV despre intervenția DNA in procesul civil dintre jurnaliștii Antena 3 și Kovesi. „Nu este vorba de intimidarea noastra, ci a judecatorilor. Miza este ca cei dați in judecata sa plateasca milionul de Ron. Care a fost acțiunea? Decizia s-a dat la fond, domnul…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Daniel Horodniceanu, a declarat, marți, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Esențial”, realizata de Ana Maria Roman, la Antena 3, ca a cerut DNA acces la dosarul in care a fost investigat.…

- Ludovic Orban a fost achitat, definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. El se delimiteaza de propriile declarații date in anul 2013, cand critica numirea…

- Primul-ministru, ministrul Justitiei, ministrul de Interne, sefa CSM si directorul SRI: toti acesti demnitari veneau neabatut la bilantul DNA inainte ca regimul infractorului Dragnea sa declanseze asaltul impotriva parchetului anti-coruptie. Tineau discursuri. Faceau declaratii de sustinere. Zambeau…

- In ultima zi a lunii februarie, Electrocentrale SA a chemat la judecata Consiliul Local Constanta si municipalitatea prin primar. Dosarul cu nr. 1302 118 2018 are ca obiect anulare act administrativ, anulare hotarare 109 28.02.2005. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Sectiei de contencios administrativ…

- Fostul procuror șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, Liviu Tudose, a depus o plangere penala pe numele procurorilor de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, informeaza Antena 3.

- Sentinta definitiva in dosarul Transferurilor: Fratii Becali - condamnati, Borcea - achitat Ioan Becali a fost condamnat, marti, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt…

- Fostul premier a afirmat ca știa de faptul ca se falsificau probe și este dezamagit de faptul ca nu s-au luat masuri in acest caz. "Eu am știut ca in dosarele mele de la Ploiești sunt probe falsificate, dar nu aveam capacitatea sa demonstrez acest lucru, iar prin inregistrarile facute de Vlad…

- Elena Udrea, condamnata in prima instanța la 6 ani de inchisoare in Dosarul ”Gala Bute”, a declarat la Antena 3 ca se afla in Costa Rica și ca ar fi insarcinata cu gemeni. ”De obicei nu dau socoteala de ce plec din țara, dar cand lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. […]

- Antena 3 a prezentat noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești! In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD laz acel moment. Cosma a prezentat inregistrari care au legatura…

- In acest dosar, potrivit procurorilor anticoruptie, in anul 2011, Primaria Pascani a derulat o licitatie publica privind concesiunea unui teren de 15 metri patrati, ce a fost castigata de firma SC Perla Neagra SRL. Patronul acesteia, Emilian Oneata, impreuna cu Vasile Bodnar si arhitectul Alexandru-Dorin…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova a cutremurat peisajul justiției din Romania! Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3…

- Vorbim despre vicepreședintele național al PNL pe probleme de justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, care a avut un punct de vedere extrem de tranșant in acest subiect. "Sunt cazuri punctuale care denota o problema sistemica. (...) Daca am fi fost intr-o democrație consolidata, nu vreau sa…

- Procurorul Mihaiela Iorga susține ca dosarul privind privatizarea Alro Slatina a fost clasat de catre procurorii DNA. "In momentul plecarii mele era nevoie de o expertiza. Nu as putea sa va spun ce avea in vedere procurorul de caz, nu se putea vorbi de prescriptie. Am cerut expertiza in acest dosar.…

- Un polițist pe motocicleta, care facea parte din coloana oficiala a premierului Canadei, Justin Trudeau, a fost implicat vineri seara intr-un accident rutier, au spus autoritațile.Motocicleta pe care se afla polițistul s-a izbit de o mașina in care se afla o șoferița, vina fiind a acesteia.…

- In pofida comentariilor cum ca in organizația liberalilor hunedoreni este liniște, prea multa liniște, astazi, in ședița Biroului Politic Local al PNL din municipiul Hunedoara, s-a votat, in unanimitate, excluderea din organizație a lui Muzsic Robert, consilier local liberal, și a lui Marginean Alexandru.…

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca 90% din probatoriile din dosarul "Black Cube" sunt finalizate, dar atâta timp cât nu va exista colaborarea fostului ofiter SRI Daniel Dragomir, inculpat în acest

- Dupa doi de cand a fost pus sub acuzata de DNA, fostul procuror general ar putea ajunge in instanța. Din februarie 2016, dosarul lui Nițu a fost „uitat” in sertarele DNA.Inalta Curte de Casație și Justiție a decis joi, 1 februarie 2018, sa dea un termen de trei luni procurorilor DNA sa trimita…

- Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au prescris.

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Dan Diaconescu a fost implicat intr un accident rutier, produs intr un cartier din Capitala, informeaza Antena3.ro Impactul nu a fost unul violent, iar Dan Diaconescu nu a fost ranit in evenimentul rutier. fostul patron OTV nu pare sa se fi ranit. ...

- Fostul șef ANAF, Sorin Blejnar, a fost audiat joi dimineața la sediul DNA. Dupa aproximativ doua ore, fostul șef ANAF a plecat de la sediul instituției cu mașina DNA, susține Antena3. Acesta nu a dorit sa faca declarații in fața jurnaliștilor. La inceputul anului s-a aflat ca DNA l-a pus pe…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- Probleme tot mai mari pentru procurorul Iulian Nica- plecat din DNA la Parchetul Tribunalului Brașov- din dosarul “Retrocedarilor”, in care Prințul Paltin Sturdza și alți inculpați au fost arestați pe baza unor stenograme...falsificate. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justiției, judecatoarea…

- Presa locala preluata de cea centrala a relatat ca actualul șef al Poliției Române Bogdan Despescu fusese promovat șef al poliției județului Prahova de catre Roberta Anastase, cea care ocupa în timpul guvernarii Boc, funcția de președinte al Camerei Deputaților. Dupa ce a fost destituit,…

- ”Poliția Romana și-a facut datoria. Cand ne facem datoria, suntem decapitați de la primul pana la ultimul?” ”Ce ma deranjeaza cel mai mult: intotdeauna am fost implicați in astfel de scandaluri politice. Trebuie sa ințelegem un singur lucru și sa ințeleaga tot ce inseamna societate civila,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr-un interviu pentru Antena 3 ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”. Surse guvernamentale au precizat pentru STIRIPESURSE.RO ca dosarul…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza. "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a vorbit marți seara, la Antena3, despre dosarul Black Cube. Acesta a criticat intervenția președintelui Klaus Iohannis care, la momentul respectiv, a cerut „celeritate” in acest dosar.„Repet, este de instigare la infracțiuni informatice sa ceara celeritate…

- CSM a stabilit ca afirmatiile acestuia au afectat independenta sistemului judiciar, au spus surse din CSM, pentru Agerpres. Decizia ar fi fost luata cu 9 voturi ”pentru” și 7 ”impotriva”. In 26 septembrie, Laura Codruța Kovesi a solicitat CSM sa analizeze daca afirmatiile ministrului…

- Procurorul militar Marian Lazar a prezentat noi detalii despre Dosarul ”Revoluției”, precizand printre altele ca au fost distruse probe importante dupa 1989. Printre altele, procurorii au stabilit ca au existat trei tentative de asasinare a soților Ceaușescu. ”Totodata, a fost clarificata succesiunea…

- Procurorul militar Marian Lazar a anunțat, luni, ca s-a avansat substanțial in dosarul Revoluției. Anchetatorii au identificat sursa zgomotului din timpul ultimului discurs al dictatorului Nicolae Ceaușescu, dar și faptul ca s-au distrus probe in legatura cu organizarea Revoluției.