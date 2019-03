Stiri pe aceeasi tema

- ICCJ a decis ca Alianța USR - PLUS poate candida la alegerile europarlamentare! Alianța USR-PLUS a anunțat ca a depus, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție contestația cu privire la decizia BEC prin care a respins protocolul de constituire al alianței electorale "Alianța 2020 USR-PLUS".Contestația…

- Instanța suprema a respins, joi, ca nefondata, contestația formulata de PMP impotriva procesului verbal de constituire a Biroului Electoral Central, decizia fiind definitiva. Ultimul cuvant il va avea Curtea Constituționala.PMP acuza faptul ca deși a trecut pragul electoral la alegerile europarlamentare…

- Lovitura pentru USR - Plus. Biroul Electoral Central a respins candidatura Aliantei dintre cele doua partide la alegerile europarlamentare. Potrivit celor de la partidul lui Ciolos, decizia ar fi fost luata pentru ca nici acesta, nici Dan Barna nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS in Registrul…

- Lovitura pentru USR - Plus. Biroul Electoral Central a respins candidatura Aliantei dintre cele doua partide la alegerile europarlamentare. Potrivit celor de la partidul lui Ciolos, decizia ar fi fost...

- Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi respingerea cererii de inscriere in competiția electorala a Alianței 2020 USR-PLUS pentru alegerile europarlamentare. Anuntul a fost facut chiar de catre reprezentantii celor doua partide. The post Lovitura de teatru. BEC respinge inscrierea Aliantei USR-PLUS…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a desemnat vineri, prin tragere la sorti, cei cinci judecatori din cadrul acestei instante care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare.

- Tragerea la sorti a celor cinci judecatori ai ICCJ membri ai Biroului Electoral Central pentru alegerile europarlamentare din 26 mai are loc astazi, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie news.ro.Tragerea la sorti are loc in conformitate cu prevederile alrticolului 24 din Legea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie desemneaza vineri, prin tragere la sorti, cei cinci judecatori din cadrul acestei instante care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare. "In temeiul art.24 alin.(2) din Legea nr.33/2007 privind organizarea si desfasurarea…