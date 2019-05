Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fost primar al Sectorului 5 si lider al Partidului Social Democrat Independent (PSDI), va vorbit, la Adevarul Live, despre lupta cu PSD, campania electorala pentru europarlamentare si relatia tumultuoasa cu fostii capi ai serviciilor secrete.

- Fostul primar Marian Vanghelie a declarat, pentru MEDIAFAX, ca fostul prim adjunct al SRI Florian Coldea va face mai multe denunțuri atunci cand va fi audiat de Secția de anchetare a magistraților, iar cei denunțați vor fi fostul șef SRI, George Maior, și fostul președinte Traian Basescu.Citește…

- Marian Vanghelie susține ca a venit ziua scadenței pe scena politica, iar fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea este pregatit sa faca denunțuri pentru a-și scapa pielea.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT!…

- „Domnul Coldea a fost audiat. Nu a vrut sa dea declarații. A zis ca a venit sa ridice citația. Nu exista aceasta formula. Ii transmit, pentru ca am capatat experiența și pot sa am un dialog juridic acum. Citația poate fi ridicata și de un avocat, poate fi trimisa acasa. El a fost anunțat ca trebuie…

- Elena Udrea a declarat, marți seara, la Romania TV, ca nu va ataca deciziile judecatorilor și a anunțat ca are alte preocupari in Costa Rica, unde așteapta sa primeasca statutul de azilant politic definitiv. ”Nu voi folosi o alta cale de atac in Romania. Sper ca azilul definitiv va fi acordat.…

- Amintind ca "la nivelul UE s-a constatat o preocupare legata de operatiuni de spalare de bani efectuate de banci importante, dintre care unele au subsidiare in tara noastra", Serban Nicolae l-a intrebat, in sedinta Comisiei juridice din Senat, pe reprezentantul ONPCSB daca exista vreo investigatie…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut ca serie bruta, in ianuarie, cu 6,7% fata de aceeasi perioada din anul 2018, in timp ce ca serie ajustata s-a majorat cu 7,5%, in intervalul de referinta, arata datele publicate, luni, de Institutul…

- Elena Udrea a anunțat ca nu a depus niciun denunț la FBI, așa cum a scris presa in ultimele ore. Fugita in Costa Rica, unde așteapta un raspuns la cererea de azil politic definitiv, Udrea a declarat, marți seara, la Romania TV, ca a depus un singur denunț, dar nu acum, ci in 2015, și nu la FBI, ci la…