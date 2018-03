Vanghelie, dezvaluiri BOMBA despre o “lista a arestarilor”

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu,…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Ponta, Maior și Sarbu au negociat lista arestarilor, afirma Marian Vanghelie, intr-un interviu pentru Antena 3. Potrivit spuselor sale, aceasta lista includea oamenii de care sistemul ar fi vrut sa...

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Partidul National Liberal n-a intrebat niciodata vreun sef al Serviciului Roman de Informatii daca poate sa puna un ministru in vreun Guvern, a afirmat miercuri presedintele PNL, Ludovic Orban. "In ceea ce ma priveste pe mine si pe colegii mei din PNL, noi n-am intrebat niciodata vreun…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern, transmite Agerpres.

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a sustinut la audierea sa in comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea unui guvern.

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile facute de Liviu Dragnea, conform caruia primul guvern USL ar fi fost facut impreuna cu directorul SRI, George Maior. Pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a postat un mesaj in care povesteste in detaliu cum a fost construit rpimul guvern USL. "Dragnea mincinosul…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, marti seara, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior. Dragnea a afirmat, marti seara, la Antena 3, ca imediat dupa caderea Guvernului Ungureanu, ar fi…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Liderul PSD vrea sa stie exact ce ”efecte pozitive” pentru tara a adus fiecare sef de misiune diplomatica. Asta in timp ce o pura coincidenta face ca George Maior sa fie ambasadorul nostru in SUA. Afirmatiile facute de Maior la Comisia SRI, cu o saptamana inainte de Congres, l-au scos literalmente din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat în 2014 doborârea unui avion de pasageri, deoarece exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord, care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la

- Fostul premier pesedist le cere celor doi lideri politici ai momentului, Dragnea si Tariceanu, sa lase ”behaitul permanent” si sa schimbe odata Codurile penale. Adrian Nastase face aceasta solicitare dupa ce a urmarit luni de zile ”starea de a liderilor de partide impotriva dnei Kovesi” si a constatat…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca marii susținatori ai luptei anticorupție din Romania, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au propriile probleme cu lege, tocmai de aceea ei nu ar avea autoritatea morala sa vorbeasca…

- Primul-ministru, ministrul Justitiei, ministrul de Interne, sefa CSM si directorul SRI: toti acesti demnitari veneau neabatut la bilantul DNA inainte ca regimul infractorului Dragnea sa declanseze asaltul impotriva parchetului anti-coruptie. Tineau discursuri. Faceau declaratii de sustinere. Zambeau…

- Horia Georgescu, fostul director al Agenției Naționale de Integritate, susține ca George Maior a mințit la comisia parlamentara. Acesta a devoalat, intr-un interviu acordat Antena3, cum se fostul șef al SRI, intervenea punctual in dosare, insa a vorbit și despre invitați pe spranceana prezebți la chermezele…

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- Fostul director SRI, George Maior, a confirmat, ieri, intr-o audiere maraton de șase ore in Comisia parlamentara pentru controlul serviciului secret, ca in vilele SRI au avut loc „evenimente de socializare” la care au participat politicieni, angajați din serviciile secrete, procurori și lideri din instituțiile…

- Liberalii au depus o motiune simpla impotriva ministrului Popa: "Educati Romania, nu o pesedizati!" PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla pe educatie, liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, sustinand ca lista ministrilor care dauneaza Romaniei si care trebuie sa plece din cabinet…

- Presedintele Iohannis, la bilantul DNA: Suntem departe de o revocare, tot mai departe DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017, la eveniment fiind prezenti si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Tudorel Toader a anuntat ca nu va…

- Kovesi prezinta bilantul DNA, in lipsa ministrului Justitiei, dar in prezenta presedintelui DNA prezinta, miercuri, raportul de activitate pentru anul 2017. Evenimentul are loc la o zi dupa ce Codruta Kovesi a fost audiata de procurorii CSM, acestia dand aviz negativ cererii de revocare. Toader a anuntat…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale.

- Varianta iesirii PSD-ul din randurile socialistilor europeni si trecerii in ograda conservatorilor a sunat rau in urechile social-democratilor iar ca urmare adeptii ideii au pus frana. Asa cel putin jura acum pesedistii, tineri si batrani de-a valma. Pesedeii tineri s-au grabit sa sara in ajutorul lui…

- O noua inregistrare BOMBA va fi prezentata miercuri seara, la Sinteza Zilei, de la ora 21! Dezvaluiri SOC despre procurorii del a "Haules", metodele ilegale de ancheta si despre santaje uluitoare vor fi prezentate maine seara, in emisiunea lui Mihai Gadea. Nu ratati lovitura fatala…

- Acum mai putin de un an si jumatate, Ponta si Dragnea faceau campanie electorala cot la cot pentru ca PSD sa castige alegerile parlamentare. Si le-a castigat. Apoi ceva s-a intamplat, ca nu a mai fost suficient loc la guvernar...

- Deputata Adriana Saftoiu a criticat, joi seara, conducerea PNL pentru voturile date ieri pentru desemnarea celor care vor ocupa functii de conducere in Parlament in noua sesiune. Potrivit acesteia, dupa cum arata voturile de ieri, PNL arata ca nu e mai prejos de PSD, in ceea ce priveste impartitul functiilor.

- Jurnalista Miriam Eugenia Soare, bolnava de cancer, a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, in care se adreseaza noului ministrul al Sanatații.Femeia in varsta de 54 de ani povestește ca, in 2015, a fost diagnosticata cu cancer la san și a suferit o dubla mastectomie. Dupa…

- Seful Comisiei parlamentare de control asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a mentionat, miercuri, mai multe nume pe care forul in cauza intentioneaza sa le invite la audieri, la sediul Legislativului. Manda a adus in discutie faptul ca atat fostul presedinte, actualul al doilea om in…

- O mai tineti minte pe doamna Firea? Doamna aceea care, acum un an si jumatate, a fost votata primar din motive care mie imi scapa? Doamna care si-a incununat activitatea tragand o dunga de-a lungul Bucurestiului, de a aruncat in aer tot transportul? Doamna care nu a reusit sa aduca nici macar un tramvai…

- Inca nu se stie daca va ramane in vigoare sau nu controversatul Formular 600, ce se stie este insa e faptul ca, in prima faza, s-a decis amanarea termenului de depunere a lui, stabilit initial pentru finele acestei luni. Pana sa ajunga la sedinta conducerii PSD-ului, in care se va discuta despre programul…

- Dragnea catre Trump: Romania? Shithole country! Garantez! Tudose catre Abe: Fraiere, daca veneai neanuntat, poate ma gaseai! Ponta catre Dancila: Tu ce faci, fa, Vasilica, aici? Aveai chef sa fii Premiera? Dancila catre Dancila: Mon Dieu! Mein Gott! I am so smart! Romania catre ea insasi: Proasta mai…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, joi, in exclusivitate pentru „Evenimentul zilei”, ca președintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, este luat in calcul pentru o funcție de ministru in viitorul Guvern Viorica Dancila.

- Ca reactie la anuntul facut de Iohannis, care o aduce pe Viorica Dancila in postura de premier desemnat, Dragnea a tinut sa sublinieze ca “presedintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunii partidelor din Opozitie, si a altora, de a refuza propunerea PSD-ului si ii multumim pentru asta”. Ca urmare…

- Gigi Becali a facut primul pas spre prelungirea contractului lui Nicolae Dica cu FCSB. Antrenorul a recunoscut ca a fost sunat de finantatorul echipei, care l-a confirmat in functie si din sezonul urmator. Nicolae Dica a terminat anul 2017 pe locul doi in clasamentul Ligii 1, la doua puncte…

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Borussia Dortmund, a anuntat, din greseala, unul dintre oficialii clubului german. Prezent in cadrul unei emisiuni televizate, Michael Zorc, directorul sportiv al Borussiei Dortmund, a fost intrebat care…