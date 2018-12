Vanghelie anunţă că lansează un nou partid în luna ianuarie, aflat la "stânga PSD-ului" Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a anuntat vineri ca va lansa, in luna ianuarie, un nou partid, aflat la "stanga PSD-ului", in care spune ca se vor regasi de la muncitorii CFR pana la vanzatorii de la marile magazine, pentru ca nu le mai ia nimeni apararea.



"Daca luati toate discursurile mele, o secunda nu am incetat sa spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din tara, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotarari, dar m-am intors. Vreau sa ma bat, de aceea am facut si acest partid, a carui lansare o sa o facem in luna ianuarie. Se numeste Partidul Social Democrat Independent… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

