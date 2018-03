Vanghelie, acuzatii la adresa lui Oprea. Replica fostului ministru: este o mare minciuna

Stiri pe aceeasi tema

- „Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niste oameni", a declarat Vanghelie la Antena 3, sounand ca "Ponta si cu aceasta gasca" l-au arestat pe Dan Diaconescu. El a relatat ca Dan Diaconescu "a fost chemat la Gabriel Oprea in birou, ca sa faca fuziunea, l-a pus sa discute cu…

- Primul interviu video cu Sebastian Ghita dupa fuga fostului deputat a dezvoltat un scandal imens. Pe langa dezvaluirile fostului deputat fugit din Romania la finalul lui 2016, interviul a declansat si un scandal de presa. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, jurnalistul Ion Cristoiu…

- "Gabriel Oprea s-a ocupat pentru a scoate din politica niște oameni și a inchide unele trusturi de presa. (...) Ponta și cu aceasta gașca l-au arestat pe Sarbu. Tot ei l-au arestat pe Dan Diaconescu, ei au facut aceste nenorociri. Ala, saracul... Dan Diaconescu este viu, trebuie sa-l cautați și sa-l…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile liderului PSD, Liviu Dragnea, referitoare la formarea primului guvern USL. ''1.Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul in seara de vineri 27 Aprilie! Am mers ulterior la Guvern unde am avut o discutie protocolara cu Mihai Razvan…

- Liderul Partidului Liber-Democrat din Germania (FDP), Christian Lindner, a acuzat-o marti pe cancelarul Angela Merkel pentru 'lipsa de angajament' in relatia cu SUA dupa preluarea mandatului de presedinte de catre Donald Trump, la inceputul anului trecut, transmite dpa. ''Este un mare act de neglijenta…

- Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, a declarat, la prezentarea bilantului institutiei, ca "abordarea inedita a Sectiei pentru procurori" care, în cazul controlului de la DNA a înlaturat o parte dintre constatarile echipei de

- Bubuie nervii in PSD, inaintea Congresului din data de 10 martie. Deputatul Catalin Radulescu susține ca masura luata in PSD ca in Congres sa fie ales din partea fiecarei regiuni un barbat și o femeie este ilegala și neconstituționala. Radulescu susține ca masura seamana cu politica anilor 50, cand…

- Familia fostului ministru Daniel Barbu este greu incercata. Indurerari sunt si cei care au cunoscut-o si au lucrat alaturi de sotia fostului detinator al portofoliului Culturii din Guvernul Ponta. Violeta Barbu, sotia fostului oficial guvernamental, s-a stins din viata la inceputul acestei saptamani,…

- Saptamanalul francez Le Journal de Dimanche (JDD) sustine ca presedintele partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), Marine Le Pen, este "in prezent vizata de un control fiscal", pe care aceasta il denunta ca fiind "o noua persecutie", informeaza AFP. De asemenea, saptamanalul informeaza…

- Liderul partidului francez de extrema dreapta Frontul National, Marine Le Pen, a fost inculpata joi pentru difuzarea pe Twitter, in decembrie 2015, de imagini cu executii comise de gruparea Statul Islamic, au anuntat surse judiciare, relateaza AFP. Marine Le Pen, care era eurodeputata in perioada…

- Mohammad Munaf, omul condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare pentru rapirea celor trei jurnalisti in Irak a acordat un interviu pentru Romania TV. Munaf sustine ca este total nevinovat si ca politicienii din acea vreme au inscenat rapirea. Mai mult, Munaf declara ca a fost amenintat de un…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca nu a primit nicio informare oficiala privind excluderea sa din partid, desi PSD Iasi a transmis un comunicat de presa in acest sens. Intrebat fiind despre comunicarea sosita pe 26 februarie la sediul PSD Iasi privind excluderea sa, a viceprimarului Gabriel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a contestat autoritatea Parlamentului si a afectat imaginea Romaniei prin interviurile date in presa din tara sau strainatate, in care critica modificarile aduse legilor Justitiei…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, afirma ca premierul Viorica Dancila i-a mintit pe presedintii consiliilor judetene si ca nu doreste cu adevarat ca administratiile publice locale sa primeasca tot impozitul pe venit, incasat. Citește și: CCR, decizie care afecteaza procesele…

- Presedintele PNL Braila, Alexandru Danaila, sustine ca, la Compania de Utilitati Publice (CUP) "Dunarea" Braila, sub guvernarea PSD si "cu acceptul tacit al primarului Marian Dragomir", "jaful este generalizat", avand in vedere ca societatea a incasat incorect taxa pe apa de ploaie in ultimii trei…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre celebrul fost procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Unul dintre cei care au fost arestati de procurorii de la Prahova vine cu marturisiri si acuzatii socante. Fostul sef DGA Prahova, Constantin Ispas, a dat cartile pe fata. In direct la Romania TV, la emisiunea…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Adrian Alexandrov, dupa ce logodnica sa, Elena Udrea, a fost data ”disparuta” din Romania. Partenerul fostului ministru isi umple timpul la cumparaturi si e increzator ca iubita sa va reveni cat mai rapid alaturi…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a afirmat, duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. „Trebuia desemnat la un moment dat premierul Romaniei. Era vehiculat numele unui fost…

- Odata ce un post de televiziune a prezentat, seara trecuta, inregistrari cu presupuse discutii dintre deputatul Vlad Cosma si un procuror, DNA-ul a reactionat. Si a dat publicitatii un amplu comunicat, in care include si stenograme. Redam in cele ce urmeaza comunicatul DNA: “Cu referire la emisiunea…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, trimisa recent in judecata chiar de DNA, acuzata fiind de favorizarea faptuitorului, a iesit la TV, seara trecuta si a facut o serie de declaratii, inclusiv cu referire la sefa Directiei Nationale Anticoruptie. Una dintre ele acuza o presupusa presiune de a urgenta…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a negat ca ar fi cerut urgentarea dosarului unui fost ministru care urma sa ajunga premier, asa cum a sustinut "inculpata" Mihaiela Moraru Iorga. "Nu a existat nici o discutie cu vreun procuror din DNA sau cu inculpata Moraru Iorga Mihaela despre un dosar despre vreun ministru…

- Elevii de liceu au parte de un nou experiment. Fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, a decis ca elevii sa sustina prima proba a Bacalaureatului in luna februarie, pentru a mai „aerisi” calendarul probelor pe care absolventii le au de sustinut la terminarea scolii, in prima sesiune din vara.

- Vladimir Vorinin, fostul președinte din Republica Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- Razvan Burleanu este audiat la sectia 9 de Politie ca urmare a unor plangeri depuse impotriva lui. Trei dintre fostii angajati au depus plangere impotriva lui, iar acestia il acuza ca nu a pus in aplicare decizii ale judecatorilor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat marti ca liberalii au publicat un document care arata corespondenta dintre Ministerul Muncii si ANAF, „din care reiese negru pe alb minciuna majorarii salariilor cu 25%”. El sustine ca documentul aduce cateva precizari cu privire la motivele care…

- Anca Pandrea este intr-o continua suferinta dupa pierderea sotului sau, Iurie Darie, pe care l-a iubit atat de mult. Recent, actrita a facut cateva declaratii fara precedent la adresa lui Alexandru Arsinel, pe care il considera un „personaj toxic”. Actrița a cordat un interviu live pentru Libertatea.ro,…

- Avocata arata ca la prima intalnire, din data de 25 ianuarie, secretariatul asigurat de Telekom a refuzat sa contrasemneze in procesul verbal prevederile cu care au venit reprezentantii sindicatului, trecand in acesta doar ce au dorit reprezentatii companiei. Ba mai mult, aceasta sustine ca si din prevederile…

- Complexul Energetic Oltenia a facut un bilant al realizarilor de anul trecut, scotand in evidenta sprijinul primit de la fostul ministru al Energiei, Toma Petcu. Anul 2017 a fost primul cu profit din istoria de cinci ani a companiei, a fo...

- Migratia reprezinta cea mai mare amenintare pentru viitorul Europei, care ar trebui protejat, a declarat marti, la Viena, premierul ungar Viktor Orban, dupa o intrevedere cu cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza MTI. 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le…

- Paul Stanescu, propus vicepremier si ministru pentru Dezvoltare Regionala si Administratie Publica, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Paul Stanescu a primit 35 de voturi "pentru" si 8 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel…

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Propunerea pe care social-democratii o vad potrivita spre a prelua de la Andreea Pastarnac prerogativele de ministru pentru Romanii de Pretutindeni se numeste Natalia Elena Intotero si are 42 de ani. Nascuta la Brad, in Hunedoara, Natalia Intotero este absolventa Facultatii de Limba si Literatura Romana-…

- Lavinia Coțofana, judecatoarea din Arad exclusa din magistratura prin decret prezidențial la data de 29 noiembrie 2017, il acuza pe prof. dr. Cristian Alunaru, decanul Baroului Arad de dezinformarea Comisiei Permanente a UNBR.

- Bombardamentele turce in regiunea Afrin din nordul Siriei s-au soldat sambata cu zece morti, majoritatea civili, au acuzat militiile kurde care controleaza zona. "Au fost ucisi sapte civili, printre care un baiat in varsta de opt ani, plus doua femei combatante si un luptator", a declarat Birusk…

- Ancheta la liceul din Copsa Mica, judetul Sibiu, dupa ce au aparut imagini cu un profesor care s-ar masturba in sala de clasa. Imaginile au fost inregistrate de o eleva iar cel in cauza este profesor de religie.

- Fostul pugilist Anthony Small, in varsta de 36 de ani, a fost pus sub acuzare pentru incurajarea actelor de terorism, a anuntat, joi, politia londoneza. Small a fost pus sub acuzare dupa o ancheta a diviziei de contraterorism a politiei, investigatie deschisa dupa ce fostul sportiv a postat un filmulet…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- E o snoava veche, veche despre o martoaga. Pe vremea lui Ceausescu, martoaga a fost inlocuita cu o Dacie rablagita. Si-a dus romanul martoaga (Dacia) obosita la targ. Cand il intreba cineva ce poate si cat costa martoaga, proprietarul raspundea: “e vai de steaua ei, de abia se taraste, iti cer trei…

- Victor Ponta ii da replica lui Codrin Ștefanescu, dupa ce acesta a avut un atac foarte dur la adresa fostului premier, sustinand ca acesta a lucrat de la bun inceput impotriva partidului. „Și-a bagat dracu coada”, a spus Ștefanescu, cu trimitere la cazul lui Grindeanu. Lovitura! Parchetul…

- Continua audierile la DIICOT in cazul fostului sef al Institutului de Urologie si Transplant din Cluj. La cateva zile de cand actualul oficial din fruntea Ministerului Sanatatii, Florian Bodog, mersese la DIICOT pentru a da lamuriri, in calitate de martor, in dosarul in care este cercetat medicul Mihai…

- Mirel Radoi n-a stat mult pe ganduri și i-a dat replica lui Gigi Becali, dupa ce acesta l-a taxat pentru perioada petrecuta ca antrenor la FCSB, numindu-l "zero ca antrenor in practica". De asemenea, fostul capitan al roș-albaștrilor a anunțat ca nu va mai colabora niciodata cu nașul sau. ...

- Donald Trump a spus despre fostul sau consilier, Steve Bannon, cel care a avut o reala contribuție în victoria sa din 2016, ca 'și-a pierdut mințile'. "Steve Bannon nu are nimic de-a face cu mine sau cu presedintia mea. Când a fost concediat, nu si-a pierdut…

- Elena Udrea folosește un limbaj colorat pentru a amenința foștii colegi de partid. Fostul ministru spune ca va face publica lista tuturor celor care au primit funcții de la partidul din care faceau parte. Elena Udrea iși amenința, intr-o postare pe Facebook, foștii colegi de partid. Iritata de modul…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate imagini fabuloase cu fostul Ministru de Interne Vasile Blaga, actual boss PNL! "Buldogul", asa cum era poreclit Vasile Blaga in perioada in care se afla la varful lumii politice din Romania, si-a sarbatorit in stil mare onomastica la Poiana…

- Este razboi total intre Romania TV și Digi 24. Dupa ce Radu Paraschivescu a criticat programul de Revelion al celor de la Romania TV, jurnalistul Victor Ciutacu, principala vedeta a stației, ii da o replica acida și se intreaba ce fumeaza acesta sau ce mananca de pe jos ca vina cu astfel de teorii,…

- Fostul primar al orașului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, zis și ”Pinalti”, a fost trimis in judecata de catre procurorii anti-corupție pentru ca ar fi pretins de la directorul Constructii Hidrotehnice Iasi 3% din valoarea contractelor pe care le avea in derulare cu Hidroelectrica Sucursala Bistrita."Procurorii…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor...

- Ies la iveala acuzatii extrem de grave la adresa medicului Mihai Lucan. Procurorii il acuza ca ar fi incercat sa distruga dovezi, dar si sa influenteze martorii. Chiar si asa, Lucan, dar si fiul sau vor fi cercetati sub control judiciar, desi procurorii au cerut arestarea preventiva. Judecatorul…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.