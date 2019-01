Vangelis lanseaza albumul “Nocturne”

Stiri pe aceeasi tema

- Julia Michaels incepe anul cu un nou album, intitulat “INNER MONOLOGUE PART I”. “Nu imi imaginam ca o sa am atat de multe emotii, dar va ofer o bucatica din sufletul meu si din mintea mea odata cu acest album”- Julia Michaels Noua colectie de cantece se anunta pasionala, inspirationala si cu o amprenta…

- Filarmonica Pitești, cu sprijinul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, organizeaza joi, 20 decembrie 2018, de la ora 19.00, la sediul sau de la Centrul Multifuncțional, concertul vocal-simfonic „Bucuria Craciunului”. Alaturi de orchestra noastra simfonica va evolua corul barbatesc al Arhiepiscopiei…

- Videoclipul “Djadja” are peste 250 milioane de vizualizari pe YouTube (cele mai multe vizualizari din 2018 ale unui artist francez). De asemenea, videoclipul “Copines” a strans peste 100 milioane de vizualizari. OFICIAL, ESTE CEA MAI ASCULTATA ARTISTA DIN FRANTA PE SPOTIFY SI DEEZER IN 2018! Albumul…

- Mark Knoplfler lanseaza al noualea album de studio, „Down The Road Wherever”, care reuneste 14 dintre cele mai profunde si elegante piese scrise vreodata. Albumul atinge o gama variata de subiecte si modeleaza continutul ideatic sub forma unui incredibil volum de poezii. „ este un vers din piesa . Imi…

- Seriful comitatului Butte, Kory Honea, a anuntat intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri ca alte opt persoane au fost gasite decedate in nordul Californiei, iar 47 din totalul de 56 de victime au fost identificate provizoriu, autoritatile asteptand confirmarea in urma rezultatelor testelor…

- Continuing to fight the #WoolseyFire now in #Malibu @LACoFDPIO pic.twitter.com/ttwFRy63N1— Michael Dubron (@MichaelDubron) November 9, 2018 Incendiul a afectat orașul Paradise, unde noua persoane au murit, iar 36 de persoane sunt date disparute. Printre orașele evacuate…

- Rector of the University of Bucharest Mircea Dumitru said on Tuesday evening that "Romania is not at its best", and that "we are going through a political and cultural crisis." "I believe that when we talk about important historical facts like this extraordinary event - 100 years since the…

- Dupa Galati, primul oras in care a concertat, Smiley a sustinut la Sala Sporturilor din Iasi al doilea concert. Timp de 2 ore publicul a cantat si a dansat impreuna cu Smiley cele mai cunoscute piese de pe albumul #Confesiune. "E o mare bucurie pentru mine. Publicul de la Iasi a fost extraordinar, asa…