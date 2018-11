Vândută la preţ record Reprezentantii casei Sotheby’s spun ca pretul este un record pentru o perla vanduta la licitatie. Cu tot cu taxele specifice, bijuteria a fost vanduta cu peste 36 de milioane de dolari. Pandantivul cu perla si diamante – „Queen Marie Antoinette’s Pearl” – a fost una dintre piesele de rezistenta ale licitatiei, unde au fost scoase la vanzare peste 100 de bijuterii aflate in posesia familiei Bourbon-Parma. Specialistii spuneau ca aceasta este una dintre cele mai importante colectii de bijuterii regale scoase vreodata la vanzare. Sursa: Mediafax Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

