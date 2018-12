Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, apreciaza ca valoarea daunelor cauzate de violentele din timpul protestelor "Vestelor galbene" se incadreaza "intre 3 si 4 milioane de euro". Aceasta estimare, inca partiala, nu se refera la magazine, nici la Arcul de Triumf, care a fost grav marcat si blocat…

- Valoarea daunelor cauzate de protestele violente ale ''Vestelor galbene'', de sambata, la Paris, este ''intre 3 si 4 milioane de euro'', a susținut Anne Hidalgo, primarul Parisului, pentru France 3, relateaza AFP. Aceasta estimare, inca partiala, nu se refera la magazine, nici la Arcul de Triumf,…

- Ciocniri violente intre fortele de ordine si sute de protestatari au izbucnit, sambata, pe bulevardul Champs Elysees din Paris, pe marginea celui de-al treilea protest national al ''vestelor galbene'', francezi modesti care se revolta impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului, in special fata…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro. Altercatiile dintre fortele de ordine si cetateni au avut loc in zona Champs…

- "Vestele galbene", au iesit din nou, astazi, la Paris, au dat foc unor baricade pe Champs-Elysees, nu departe de Arcul de Triumf. Iar o explozie s-a auzit pe celebrul bulevard. Pe imaginile transmise de presa se vede o coloana de fum negru care se ridica spre cer. Politistii francezi au folosit gaze…

- Doua activiste Femen au reusit sa treaca de barierele de securitate de pe Champs-Elysees, duminica, in momentul in care masina in care se afla presedintele american Donald Trump trecea pe boulevard indreptandu-se catre Arcul de Triumf, relateaza Le Figaro.

- Politia franceza a inchis duminica o portiune din bulevardul Champs Elysees din Paris in timp ce o echipa de genisti a folosit un caine politist si un robot pentru a cerceta un vehicul suspect, decizand in cele din urma ca nu exista un pericol de securitate, informeaza Reuters citat de Agerpres.ro.…