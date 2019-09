Vânătorul Dragoș Hârjoabă, despre legea care permite vânătoarea de urși. ”ONG-urile, speculante, bani de la naivi!” "Situatia este un pic diferita si cu specia protejata, pentru ca directiva 16 Habitate spune ca specia este protejata, dar vanatoarea este permisa cat timp exista o populatie viguroasa, o populatie numerica bine definita care nu este in pericol. Faptul ca acele ONG-uri au speculat atatia ani de zile si au stiut sa mulga bani de la naivi si cei care se ocupa cu alocarea de fonduri este partea a doua, dar directiva Habitate permite vanatoarea. Pe de alta parte trebuie sa recunoastem ca niciuna din solutiile pe care le-au propus acesti ONG-isti nu a functionat. Am spus si in 2016 ca pot baga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

