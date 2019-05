Vânătoarea de elefanți va fi permisă din nou în Botswana Botswana a ridicat interdicția referitoare la vânatoarea de elefanți, justificând decizia prin pericolul pe care animalele îl pot reprezenta pentru recoltele și viețile oamenilor, potrivit BBC News.



Criticii interdicției, impuse în 2014, susțin ca aceasta a cauzat probleme pentru micii fermieri și pentru cei care beneficiau pâna atunci de pe urma vânatorii.



Decizia va provoca, cel mai probabil, reacții dure din partea grupurilor care lupta pentru conservare, existând suspiciunea ca mișcarea este una politica, De asemenea, decizia ar putea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

