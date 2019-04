Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 24 de ore, politistii din toata Uniunea Europeana sunt mobilizati pentru oprirea soferilor care circula cu viteza prea mare. Operatiunea a inceput la miezul noptii. Radarele scoase pe strazile din Bucuresti si din restul tarii au inregistrat deja sute de infractiuni.

- Acțiune de amploare a polițiștilor rutieri din toate statele Uniunii Europene. Înca de la miezul nopții, oamenii legii vâneaza șoferii vitezomani. Scopul este acela de a reduce numarul accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei.

- Incepand din aceasta noapte, politistii rutieri din toate statele Uniunii Europene vor actiona simultan, pentru depistarea celor care depasesc viteza legala, anunta Politia Romana. Miercuri, 3 aprilie, intre orele 00.00 – 24.00, se va derula actiunea Speed Marathon, pentru reducerea numarului de accidente…

- Intr-o singura zi, politistii din Alba au depistat 131 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- Politistii Brigazii Rutiere Bucuresti au organizat, in 15-16 martie, o actiune pentru verificarea legalitatii efectuarii transportului public de persoane in regim taxi si a transportului in regim de inchiriere cu sofer prin intermediul aplicatiilor electronice, in urma careia au fost verificate 110…

- Actiune comuna politia Abrud și RAR: Amenzi de 5.080 de lei și 4 certificate de inmatriculare retrase Politistii din Abrud, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 8 autovehicule…

- Poliția municipiului Suceava a organizat, in zilele de 13 si 14 februarie a.c., o ampla actiune pentrucreșterea gradului de siguranța a elevilor și a personalului didactic, asigurarea protecției unitaților de invațamant, prevenirea delicvenței juvenile in incinta și in zonele adiacente școlilor precum…

- Politistii din judetul Alba au aplicat aproape 100 de sanctiuni contraventionale si au retinut 11 permise de conducere, in cadrul unei actiuni de 4 ore, ce a vizat cresterea gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice. Siguranta rutiera ramane prioritatea IPJ Alba, iar actiunile politistilor…