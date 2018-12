Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului armat de marti de la Strasbourg, Cherif Chekatt, a fost impuscat mortal joi seara de politie in zona Neudorf/Meinau, relateaza AFP, dpa si Reuters, informeaza AGERPRES . Cherif Chekatt a fost ucis in urma unei operatiuni a politiei in zona, care a fost lansata in jurul orei locale 21.00…

- Autorul atacului armat de marti de la Strasbourg a fost impuscat mortal joi de politie, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Anterior, in cartierul La Meinau din Strasbourg au fost auzite focuri de arma, in cursul unei operatiuni a politiei in zona. Un reporter al Reuters a…

- Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura departamentului francez Bas-Rhin, conform AFP si Reuters, relateaza Agerpres."Bilantul,…

- Cetateanul francez considerat autorul atacului de marti seara de la Strasbourg a fost inchis in Germania in 2016 si in 2017 pentru furt si anul trecut a fost expulzat in Franta, a declarat miercuri o purtatoare de cuvant a Biroului pentru anchete penale al politiei germane, BKA, transmite Reuters. Suspectul…

- Terorismul lovește din nou in Vestul Europei de Sarbatori, și tot la un targ de Craciun, ca și in urma cu doi ani, la Berlin. De asta data, orașul francez Strasbourg este scena unei tragedii. Trei morți și 12 raniți, in urma unui atac armat care s-a petrecut aseara.

- UPDATE – Numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de la Targul de Craciun din Strasbourg a ajuns la trei. Politia franceza a confirmat, pentru Reuters, ca numarul persoanelor decedate in schimbul de focuri de aseara, de la Targul de Craciun din centrul orasului Strasbourg, a ajuns la trei,…

- Bilantul atacului armat comis in aceasta seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters. Autorul atacului armat se afla pe o lista de supraveghere a serviciilor de securitate interna din Franta, fiind suspectat ca prezinta un risc…

- Update: Atacatorul a fost identificat, potrivit presei franceze. Știrea inițiala Focuri de arma au fost auzite, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel...