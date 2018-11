Vânătoare de şoferi băuţi la Iași. Unul avea o alcoolemie de 1,34 la mie Alcoolul face ravagii printre soferii din Iasi. In doua zile, vineri si sambata, politistii de la Rutiera au prins cel putin cinci soferi care conduceau autoturisme, cu toate ca bausera alcool inainte de a se urca la volan. Cea mai mare alcoolemie a avut-o un localnic din Golaiesti, in varsta de 30 de ani, care conducea un autoturism prin municipiul Iasi, sambata la amiaza. Acesta avea o alcoolemie uriasa: 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat. El va (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

